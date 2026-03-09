Produljili pritvor osumnjičenom za ubojstvo djevojke u Rijeci: Traže psihijatrijsko vještačenje

Još tri mjeseca istražnog zatvora dobio je Fran Brnelić (24) koji je osumnjičen da je na svirep način u prosincu prošle godine ubio svoju djevojku Rominu Vlašimsky (22) u stanu u centru Rijeke, koji inače pripada njegovim roditeljima, javlja portal burin.hr Sutkinja je prihvatila prijedlog tužiteljstva i produžila pritvor zbog opasnosti da bi mogao ponoviti kazneno djelo i zbog posebno teških okolnosti kaznenog djela.

Inače, kazne teškog ubojstva žene predviđa od najmanje 10 do 40 godina zatvora. Pritvor mu u ovoj fazi može trajati do početka lipnja, do kada je tužiteljstvo dužno podignuti optužnicu, inače se on po sili zakona pušta iz pritvora.

Rijeka: Privođenje Frana Brnelića, osumnjičenog za ubojstvo svoje djevojke | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Kako doznaje portal Burin riječko Županijsko državno odvjetništvo također je izdalo nalog za njegovo psihijatrijsko vještačenje. Podsjetimo, Brnelić je na prvom ispitivanju u tužiteljstvu izjavio da je u noći što je prethodila ubojstvu konzumirao velike količine droge. Kako je rekao unutarnji glas mu je govorio da ubije sebe i da učini nešto što ne želi.

Brnelića se tereti da je zločin počinio između 7 i 7:30 6 prosinca, u stanu svojih roditelja na četvrtom katu zgrade na Trgu Republike Hrvatske u centru Rijeke.

Ženu je smrtno izranjavao s dva noža, prvo ju je napao s kuhinjskim nožem, te joj je zadao više ubodnih rana u predjelu prsa, vrata, glave i leđa. Mladić je nakon toga uzeo drugi nože i nastavio je zadavati ubodne rane. Djevojka je uspjela pobjeći do stepenica, gdje je i podlegla teškim ozljedama, unatoč pokušaju Hitne da joj spasi život.