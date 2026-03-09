Brnelića se tereti da je zločin počinio između 7 i 7:30 6 prosinca, u stanu svojih roditelja na četvrtom katu zgrade na Trgu Republike Hrvatske u centru Rijeke
Produljili pritvor osumnjičenom za ubojstvo djevojke u Rijeci: Traže psihijatrijsko vještačenje
Još tri mjeseca istražnog zatvora dobio je Fran Brnelić (24) koji je osumnjičen da je na svirep način u prosincu prošle godine ubio svoju djevojku Rominu Vlašimsky (22) u stanu u centru Rijeke, koji inače pripada njegovim roditeljima, javlja portal burin.hr Sutkinja je prihvatila prijedlog tužiteljstva i produžila pritvor zbog opasnosti da bi mogao ponoviti kazneno djelo i zbog posebno teških okolnosti kaznenog djela.
Inače, kazne teškog ubojstva žene predviđa od najmanje 10 do 40 godina zatvora. Pritvor mu u ovoj fazi može trajati do početka lipnja, do kada je tužiteljstvo dužno podignuti optužnicu, inače se on po sili zakona pušta iz pritvora.
Kako doznaje portal Burin riječko Županijsko državno odvjetništvo također je izdalo nalog za njegovo psihijatrijsko vještačenje. Podsjetimo, Brnelić je na prvom ispitivanju u tužiteljstvu izjavio da je u noći što je prethodila ubojstvu konzumirao velike količine droge. Kako je rekao unutarnji glas mu je govorio da ubije sebe i da učini nešto što ne želi.
Brnelića se tereti da je zločin počinio između 7 i 7:30 6 prosinca, u stanu svojih roditelja na četvrtom katu zgrade na Trgu Republike Hrvatske u centru Rijeke.
Ženu je smrtno izranjavao s dva noža, prvo ju je napao s kuhinjskim nožem, te joj je zadao više ubodnih rana u predjelu prsa, vrata, glave i leđa. Mladić je nakon toga uzeo drugi nože i nastavio je zadavati ubodne rane. Djevojka je uspjela pobjeći do stepenica, gdje je i podlegla teškim ozljedama, unatoč pokušaju Hitne da joj spasi život.