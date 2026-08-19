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NIŠTA MU OPET NIJE JASNO

MONSTRUOZNO Bolesnik Vučić: Ne znam zašto ne puste Mladića

Piše 24sata,
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MONSTRUOZNO Bolesnik Vučić: Ne znam zašto ne puste Mladića
Foto: POOL/REUTERS (ilustrativna fotografija)
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Ratko Mladić, ratni zapovjednik Vojske Republike Srpske, pred Haškim sudom 2017. godine osuđen je na doživotni zatvor zbog genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina. Od pravosuđa se skrivao 16 godina, a uhićen je u Srbiji 2011. godine

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru za srpske medije govorio je o ratnom zločincu Ratku Mladiću i njegovom teškom zdravstvenom stanju. Nije mu jasno zašto ga ne puste iz zatvora u Haagu, prenose Vijesti.ba.

Usporedio je njegov slučaj s Nebojšom Pavkovićem.

- Svejedno je je li ostalo tjedan ili pet tjedana. Mogli su učiniti isto što i s Pavkovićem, kojeg su pustili tek dva tjedna prije smrti da se vrati u zemlju i barem umre tamo gdje je živio i za što se borio. Ne razumijem te principe - rekao je Vučić.

Po njemu, ovdje nema riječi o ljudskosti.

- Tu nema nikakvih principa, to nema veze s njihovim presudama niti s nečijim mišljenjem. Slučaj generala Mladića tiče se isključivo humanog odnosa prema čovjeku. Iskreno, ne razumijem zašto se tako ponašaju i zašto to rade.

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Gabriela Gatti Santana, predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove (MICT), odbila je u svibnju zahtjev obrane osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića za prijevremeno ili privremeno puštanje na slobodu, potvrdio je za Anadolu Murat Tahitrović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida BiH.

- Konzultirala je svih pet sudaca iz Žalbenog vijeća, četvorica su rekla da treba ostati tamo gdje jest. Konzultirala je i medicinski tim - rekao je Tahirović koji je potvrdu ove odluke dobio iz povjerljivih izvora.

Ratko Mladić, ratni zapovjednik Vojske Republike Srpske, pred Haškim sudom 2017. godine osuđen je na doživotni zatvor zbog genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina. Od pravosuđa se skrivao 16 godina, a uhićen je u Srbiji 2011. godine.

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Komentari 18
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