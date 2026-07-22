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ČETNICI NA DRINI

Na Drinskoj regati pjevali 'Ne volim te Alija', nosili majice koljača Ratka Mladića

Piše Filip Sulimanec,
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Na Drinskoj regati pjevali 'Ne volim te Alija', nosili majice koljača Ratka Mladića
Foto: X/Screenshoot
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Drinska regata u Bajinoj Bašti predstavlja najstariju i najmasovniju manifestaciju na rijeci Drini

U Bajinoj Bašti u Srbiji ljudi su na Drinskoj regati pjevali pjesmu Baje Malog Knindže 'Ne volim te Alija', a pojedinci su imali majice Ratka Mladića. Glavna etapa je održana 18. srpnja, a snimke su izazvale oštre reakcije u BiH. 

Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković poručio je da se turističko-rekreativna manifestacija iz godine u godinu pretvara u mjesto veličanja osuđenih ratnih zločinaca.

Videozapis je prvotno objavljen 19. srpnja, posljednjeg dana regate. Drinska regata u Bajinoj Bašti predstavlja najstariju i najmasovniju manifestaciju na rijeci Drini. Zamišljena je kao velika ljetna zabava na vodi koja okuplja desetke tisuća turista, ljubitelja prirode.

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Tradicionalno se održava u srpnju svake godine. Ovogodišnje izdanje održano je sredinom srpnja, a kulminiralo je velikim spustom na vodi 18. i 19. srpnja, kada su sporne snimke i nastale.

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