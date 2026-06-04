MONSTRUOZNO Mučili su pse u Rovinju i Velikoj Gorici: 'Ženka Brankica je mršava i u strahu...'

Jako je uplašena, ali se polagano opušta na naš dodir. Osjeti se njen strah, rekli su nam djelatnici Skloništa životinja u Velikoj Gorici koji su u srijedu zaprimili maleno štene. Riječ je o ženki Brankici koju je netko zavezao za nadgrobni spomenik u naselju Ščitarjevo te ju ostavio samu na 30 stupnjeva.

Foto: Sklonište za životinje Velika Gorica

- Boji se drugih pasa, ali je jako mirna. Dosta je mršava. Nije čipirana pa smo ju odmah čipirali čim smo ju zaprimili. Vidi se da je bila mučena, vezana lancem. Dlaka oko vrata joj je oštećena. Svakako radimo na tome da dobije na kilaži. Fizički dio njenog zdravlja je još i u redu kada ga usporedimo sa psihičkim. Trebat će se dosta raditi s njom da počne vjerovati ljudima i drugim psima. Na groblju ju je pronašao jedan gospodin koji je stigao u posjetu svojim preminulima - rekli su nam iz azila.

Nepoznati počinitelj zavezao je štene, staro tek pet mjeseci, teškim metalnim lancem za nadgrobni spomenik. Djelatnici skloništa zabrinuti su zašto se ovakvi incidenti događaju sve češće. Štene je bilo puno krpelja i ožiljaka. Izbezumljena i u strahu nije znala kako bi reagirala kada su joj prišle brižne ruke djelatnika Skloništa.

Foto: Sklonište za životinje Velika Gorica

- Kad pomislimo da smo sve vidjeli i doživjeli ljudska zloba nas iznova baci na koljena. Kako netko uopće dođe na ovakvu ideju? Zašto? Jučer smo dobili poziv da je pas zavezan za grob na groblju. Ne može se najesti koliko je gladna. Pa zar ovo nije krah čovječanstva? Obavili smo pregled kod veterinara. Cijepljena je i riješili smo krpelje, a sada nam preostaje pokušati riješiti i posljedice trauma koje je doživjela. Tražimo joj najnježnije ruke - kazali su djelatnici Skloništa.

Istarska policija objavila je stravične detalje slučaja mučenja životinja koje su otkrili na području Bala. Mladić (21) koji je bio zaposlenik JVP Rovinj, priveden je zbog sumnje da je izgladnjivao svoja dva psa do smrti. Policija je mladića uz kaznenu prijavu predala u pritvorsku jedinicu.

Policijski nalaz je šokantan. Sumnjiče ga da je od svibnja 2025. do svibnja 2026. godine njemačku ovčarku zanemarivao, teško zlostavljao i izložio nepotrebnim patnjama. Nju je smjestio u improvizirani boks. Psa nije redovito hranio niti mu dao vodu. Vezao ga je kako pas ne bi mogao pobjeći i zatražiti pomoć. Pas je u takvom stanju ozlijedio nogu, no mladić nije zatražio pomoć veterinara, već je skinuo kvaku s vrata boksa kako bi onemogućio ulazak drugim osobama da pruže pomoć životinji.

Pas je bio izložen i visokim temperaturama te izravnom suncu. U pokušaju bijega, životinja se zaplela o ogradu i ostala visjeti. Vlasnik joj ni tada nije pružio potrebnu pomoć za liječenje teškog stanja, što je na kraju uzrokovalo njezinu smrt. Slično je postupao i ranije s drugim nesretnim psom koji je zbog nebrige u improviziranom boksu uginuo. Vlasnik o tome nije izvijestio veterinara iako je to bio dužan učiniti.

Foto: Sklonište za životinje Velika Gorica

- Strašni slučajevi zanemarivanja, zlostavljanja, mučenja i ubijanja životinja stalno se ponavljaju i znak su da u Hrvatskoj ne funkcionira sustav provedbe Zakona o zaštiti životinja. Inspekciju za zaštitu životinja još uvijek nemamo, a nadležni često samo prebacuju odgovornost jedni na druge umjesto da surađuju i djeluju - kazao je Luka Oman iz Prijatelja životinja.

Dodao je da su peticiju za reformu veterinarske inspekcije pokrenuli odavno, no potpise preko njihove web-stranice skupljaju i dalje.

- Ovakvi grozni slučajevi pokazuju da se sustav mora pod hitno poboljšati jer preventivno djelovanje je iznimno bitno kako se ovakve strahote ne bi niti dogodile. Važno je naglasiti da je uloga gradova i općina iznimno bitna i da oni preko svojih komunalnih redarstava mogu i trebaju kontrolirati uvjete držanja. Jasna zakonska obveza za gradove i općine je i kontrola mikročipiranja svih pasa, odnosno obilazak svih kućanstava kako bi svi psi bili označeni mikročipom, a kroz tu provjeru treba pregledati i uvjete držanja te vode li vlasnici računa o kontroli razmnožavanja životinja - rekao je Oman.

Naglasio je kako bi kazneni zakon morao sadržavati veće zatvorske kazne kako bi djelovao preventivno, dok je jednako važno i da sadrži mjere zabrane držanja novih životinja.

- Ljudi koji zlostavljaju životinje rijetko staju na jednoj životinji i samo na životinjama; često su njihovi subjekti žene i djeca, odnosno svi slabiji, svi koji se sami ne mogu obraniti. Zato sustav mora biti djelotvoran. Osim dobrih zakonskih odredbi i visokih kazni važna je i provedba i kontrola, a osnivanje inspekcije za zaštitu životinja mora postati prioritet. Danas nitko ne mora imati životinje pod svojom skrbi, no ako to odabere, mora preuzeti i svu odgovornost da ta životinja ima sve uvjete do kraja svojeg života, što uključuje mikročipiranje, kastraciju i dovoljno posvećenog vremena - rekao je.

Foto: Sklonište za životinje Velika Gorica

- Napuštene i zanemarene životinje ne padaju s neba, one su rezultat neodgovornosti vlasnika životinja, a ta neodgovornost nema opravdanja i mora biti strogo kažnjiva. Ovakvi slučajevi kao i više od deset tisuća napuštenih životinja po skloništima diljem Hrvatske govore o cijelom društvu i funkcioniranju države te trebaju biti veliki alarm svima. Krajnje je vrijeme za sustavne promjene - zaključio je.