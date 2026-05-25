More će potopiti New Orleans, znanstvenici upozoravaju: Ljudi se moraju početi seliti odmah!

New Orleans, jedan od najpoznatijih američkih gradova i simbol juga SAD-a, mogao bi se u idućim desetljećima suočiti s egzistencijalnom prijetnjom zbog porasta razine mora i ubrzanog propadanja obalnog područja. Stručnjaci upozoravaju da bi grad, poznat po jazzu, francuskoj četvrti i traumatičnom iskustvu uragana Katrine, mogao postati sve teže nastanjiv ako se ne poduzmu ozbiljne mjere prilagodbe.

Velik dio New Orleansa već se danas nalazi ispod razine mora i ovisi o složenom sustavu nasipa, crpki i zaštitne infrastrukture. No kombinacija klimatskih promjena, podizanja razine oceana i erozije močvarnih područja koja prirodno štite grad od olujnih udara dodatno povećava rizik od katastrofalnih poplava.

CNN navodi da se sve ozbiljnije razmatraju i scenariji postupnog preseljenja dijela stanovništva iz najugroženijih područja, što je tema koja je desetljećima bila gotovo nezamisliva. Riječ je o konceptu takozvanog "kontroliranog povlačenja", odnosno planskog izmještanja stanovništva i infrastrukture iz zona koje dugoročno više nije moguće učinkovito braniti.

Poseban problem predstavlja činjenica da tlo u Louisiani tone, dok razina mora istodobno raste. Time se rizik za grad povećava brže nego u mnogim drugim obalnim područjima svijeta. Stručnjaci upozoravaju da čak ni milijarde dolara ulaganja u zaštitne sustave možda neće biti dovoljne ako se klimatski trendovi nastave sadašnjim tempom.

Sjećanja na uragan Katrinu iz 2005. i dalje su duboko prisutna među stanovnicima. Tada je poginulo više od 1800 ljudi, a golem dio grada bio je pod vodom nakon pucanja nasipa. Katastrofa je pokazala koliko New Orleans može biti ranjiv na ekstremne vremenske uvjete.

Ipak, ideja preseljenja izaziva snažne reakcije među lokalnim stanovništvom. Za mnoge New Orleans nije samo mjesto stanovanja, nego kulturni identitet i povijesna baština koju nije moguće jednostavno preseliti.

Dok se klimatski rizici povećavaju, rasprava više nije samo o tome kako zaštititi grad, nego i koliko dugo će to uopće biti moguće.