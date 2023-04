MORH je zatvorio dražbu: Za njihove pse ponude je predalo 30 ljudi, iznose će tek objaviti

Pet belgijskih ovčara koje je MORH ponudio preko javne dražbe s početnom cijenom od 100 eura imaju 30 potencijalnih vlasnika. Naime, toliko je ljudi predalo svoje ponude u devet dana koliko su imali vremena za predaju ponude.



- Vezano za vaš upit možemo vas izvijestiti kako se na predmetni javni poziv javilo oko tridesetak ponuditelja te će se s odabranim ponuditeljima sklopiti ugovor. Kako ste već izvještavali, temeljem sklopljenog ugovora s vlasnicima pasa, Ministarstvo obrane u svakom trenutku može pse oduzeti ukoliko se utvrdi da se nalaze u neadekvatnim uvjetima. Također, svaki vlasnik životinje u RH podliježe Zakonu o zaštiti životinja (NN 102/17, 32/19) te temeljem navedenog kupac preuzima obavezu čuvanja i brigu o preuzetom psu sukladno potpisanoj izjavi prije sklapanja ugovora s MORH-om sukladno navedenom zakonu. Napominjemo kako je Ministarstvu obrane važno da njihovi službeni psi nastave svoj životni vijek kao voljeni kućni ljubimci - navode iz MORH-a. Na pitanje koji su najveći iznosi koje su potencijalni vlasnici ponudili kažu: "Cijene će biti objavljene na web stranici Ministarstva nakon donošenja Odluke o odabiru."

Falco, Galla, Harley, Hilda i Honey su belgijski ovčari od tri odnosno dvije godine starosti koji nisu prošli na obuci. Robert Kranjčec, instruktor za rad sa psima i licencirani aktivist HKS-a za provođenje testa socijalizacije za opasne pse kaže kako su takve pse MORH do sada poklanjao.

- Od deset pasa koji krenu s obukom možda dva ili tri zadovolje uvjete. MORH je do sada poklanjao pse koji obuku nisu prošli, a možda na ovaj način žele povratiti dio sredstava kako bi imali za novu generaciju pasa – rekao je Kranjčec. Opisao je što znači kada kažu da nisu prošli obuku.



- To znači da nisu zadovoljili kriterije koji su potrebni da bi bili uspješni radni psi. Recimo ako trebate psa za zaštitu granice onda mora imati dovoljno oštrine, bez toga ne može proći obuku. Veliki dio pasa MORH i policija obučavaju za detekciju eksploziva, droga i slično i takav pas mora voljeti to što radi, imati jaki nagon za hranu i poriv za igru što se vidi kako reagira kada ugleda recimo lopticu. Treba imati dobre živce odnosno mora biti stabilan i ne reagirati na pucnjavu i slično. Sve se to vidi kako ih uvodite u rad. Ne možete siliti psa na rad jer takav pas će napraviti propust i zato je bolje da oni koji ne prođu stroge kriterije budu kućni ljubimci – pojasnio je.

Najčitaniji članci