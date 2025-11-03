Obavijesti

News

Komentari 2
DUG DOMOVINI

MORH neće kazneno goniti hrvatske državljane u BiH ako ne odsluže vojni rok

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Foto: morh

MORH je pojasnio da prema ugovoru između dviju zemalja o dvojnom državljanstvu "dvojni državljanin vojnu obvezu ili drugu obveznu službu izvršava u onoj ugovornoj stranci u kojoj ima prebivalište

Ministarstvo obrane neće kazneno goniti hrvatske državljane od 19 godina s prebivalištem u Bosni i Hercegovini ako ne odsluže vojni rok u Hrvatskoj pošto zakoni u BiH to ne dopuštaju, priopćio je MORH u ponedjeljak.

Zamjenik ministra obrane BiH Slaven Galić je u ranije u ponedjeljak na društvenoj platformi X upozorio da bi mladići iz BiH, koji imaju i hrvatsko državljanstvo, mogli biti sankcionirani ako će morati služiti vojni rok u Hrvatskoj te je pozvao na hitno rješavanje tog pitanja.

Hrvatsko ministarstvo obrane je potom odbacilo mogućnost sankcija s hrvatske strane.

"Kada je riječ o mladićima od 19 godina koji imaju prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini, a imaju dvojno državljanstvo, hrvatsko i državljanstvo BiH, Ministarstvo obrane te hrvatske državljane neće izlagati kaznenom progonu budući da zakoni u Bosni i Hercegovini zabranjuju služenje vojnog osposobljavanja u stranim oružanim snagama", priopćio je MORH u ponedjeljak.

Galić je rekao da Zakon o obrani BiH zabranjuje državljanima te zemlje da sudjeluju u oružanim snagama drugih država.

OBJAVILI NATJEČAJ MORH u vojnu službu prima 300 vojnika i do 20 dočasnika
MORH u vojnu službu prima 300 vojnika i do 20 dočasnika

MORH je pojasnio da prema ugovoru između dviju zemalja o dvojnom državljanstvu "dvojni državljanin vojnu obvezu ili drugu obveznu službu izvršava u onoj ugovornoj stranci u kojoj ima prebivalište".

Prema ministarstvu, dvojnim državljanima koji su izvršili obvezu služenja vojnog roka ili civilne službe u jednoj od dvije zemlje to će se izvršenje priznati i u drugoj.

Prema Zakonu o obrani Republike Hrvatske, svi državljani Hrvatske obvezni su služiti vojni rok, dok Zakon o obrani BiH zabranjuje angažiranje državljana BiH u vojnim snagama drugih država. Predviđena je čak i mogućnost oduzimanja državljanstva u slučaju nepoštivanja toga zakona.

U Hrvatskoj bi služenje vojnog roka trebalo započeti početkom sljedeće godine.

