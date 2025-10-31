MORH u vojnu službu prima 300 vojnika i do 20 dočasnika

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je u petak javni natječaj za ugovorni prijam 300 vojnika/mornara i do 20 dočasnika u djelatnu vojnu službu s početkom službe 1. prosinca 2025. Javiti se mogu osobe oba spola, a kandidati trebaju ispunjavati uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske, koji su propisani Zakonom o službi u Oružanim snagama RH, izvijestilo je Ministarstvo obrane.

Posebni uvjeti propisuju najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje, najviše navršenih 30 godina života do kraja 2025. i uspješno završeno dragovoljno vojno osposobljavanje.

U vojničku službu mogu biti primljeni i vojnici/mornari te na dočasničku dužnost kandidati koji ispunjavaju uvjete i kojima je služba prestala na osobni zahtjev uz častan otpust bez prava na mirovinu, ako nisu stariji od 40 godina.

Kandidati za ponovni prijam na dočasničku dužnost raspoređuju se na dužnost u Oružane snage u skladu s osobnim činom i vojno-stručnom specijalnosti.

Mjesto službe za ponovni prijam na dočasničku dužnost je teritorij Republike Hrvatske.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta kandidata ili Središnjici za upravljanje osobljem, Ilica 256, 10 000 Zagreb, nakon objave natječaja u Narodnim novinama, najkasnije do 13. studenoga 2025.

Detalji natječaja i propisanih uvjeta objavljeni su na internetskim stranicama MORH-a.