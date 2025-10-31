Obavijesti

MORH u vojnu službu prima 300 vojnika i do 20 dočasnika

Velika Gorica: Uvježbavanje pješačkih postroja Hrvatske vojske za svečani vojni mimohod | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

MORH traži 300 vojnika i 20 dočasnika! Prijavite se do 13. studenog 2025. i pridružite se Oružanim snagama RH. Prilika za sve do 30 godina starosti

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je u petak javni natječaj za ugovorni prijam 300 vojnika/mornara i do 20 dočasnika u djelatnu vojnu službu s početkom službe 1. prosinca 2025. Javiti se mogu osobe oba spola, a kandidati trebaju ispunjavati uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske, koji su propisani Zakonom o službi u Oružanim snagama RH, izvijestilo je Ministarstvo obrane.

Posebni uvjeti propisuju najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje, najviše navršenih 30 godina života do kraja 2025. i uspješno završeno dragovoljno vojno osposobljavanje.

U vojničku službu mogu biti primljeni i vojnici/mornari te na dočasničku dužnost kandidati koji ispunjavaju uvjete i kojima je služba prestala na osobni zahtjev uz častan otpust bez prava na mirovinu, ako nisu stariji od 40 godina.

PRIJEDLOG ZAKONA Vojska stiže na ulice u Novom Mestu uz policiju: 'Otklonit će mogućnost upadanja u kriminal'
Vojska stiže na ulice u Novom Mestu uz policiju: 'Otklonit će mogućnost upadanja u kriminal'

Kandidati za ponovni prijam na dočasničku dužnost raspoređuju se na dužnost u Oružane snage u skladu s osobnim činom i vojno-stručnom specijalnosti.

Mjesto službe za ponovni prijam na dočasničku dužnost je teritorij Republike Hrvatske.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta kandidata ili Središnjici za upravljanje osobljem, Ilica 256, 10 000 Zagreb, nakon objave natječaja u Narodnim novinama, najkasnije do 13. studenoga 2025.

Detalji natječaja i propisanih uvjeta objavljeni su na internetskim stranicama MORH-a.

