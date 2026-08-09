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STARA VIŠE OD 2100 GODINA

VIDEO Kod Sicilije našli rimsku olupinu sa stotinama amfora

Piše HINA,
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VIDEO Kod Sicilije našli rimsku olupinu sa stotinama amfora
Foto: Instagram/Alessandro Giuli
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Talijanski ronioci otkrili su uz obalu Sicilije olupinu rimskog broda sa stotinama amfora u vrlo dobrom stanju, koje su se vjerojatno koristile za prijevoz vina

Olupinu, staru najmanje 2100 godina, talijanski ministar kulture Alessandro Giuli opisao je kao "jedno od najvažnijih nedavnih otkrića u podvodnoj arheologiji", a pronađena je pet kilometara od obale Mazara del Valla, na zapadu Sicilije.

Ronioci Odjela za zaštitu kulturne baštine policije u Palermu izvijestili su u subotu da su locirali brod, za koji se procjenjuje da potječe iz razdoblja između II. i I. stoljeća prije naše ere, na dubini od 46 metara, zahvaljujući dojavi ribara.

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U objavi na Instagramu, praćenoj videozapisom otkrića, podvodni ribolovac Giacomo De Mola ispričao je kako je slučajno naišao na olupinu: "Vidljivost nije bila najbolja... Prišao sam bliže. I ostao bez daha. Pod mojim nogama nalazila se golema količina amfora."

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Brod je bio dug 21 metar i širok šest metara, prema pisanju lokalnih medija.

Prevozio je većinom amfore tipa Dressel 1A, velike i cilindrične, koje su uglavnom služile za prijevoz vina.

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