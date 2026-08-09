Talijanski ronioci otkrili su uz obalu Sicilije olupinu rimskog broda sa stotinama amfora u vrlo dobrom stanju, koje su se vjerojatno koristile za prijevoz vina
VIDEO Kod Sicilije našli rimsku olupinu sa stotinama amfora
Olupinu, staru najmanje 2100 godina, talijanski ministar kulture Alessandro Giuli opisao je kao "jedno od najvažnijih nedavnih otkrića u podvodnoj arheologiji", a pronađena je pet kilometara od obale Mazara del Valla, na zapadu Sicilije.
Ronioci Odjela za zaštitu kulturne baštine policije u Palermu izvijestili su u subotu da su locirali brod, za koji se procjenjuje da potječe iz razdoblja između II. i I. stoljeća prije naše ere, na dubini od 46 metara, zahvaljujući dojavi ribara.
U objavi na Instagramu, praćenoj videozapisom otkrića, podvodni ribolovac Giacomo De Mola ispričao je kako je slučajno naišao na olupinu: "Vidljivost nije bila najbolja... Prišao sam bliže. I ostao bez daha. Pod mojim nogama nalazila se golema količina amfora."
Brod je bio dug 21 metar i širok šest metara, prema pisanju lokalnih medija.
Mi congratulo con l’Arma dei Carabinieri, con il Nucleo TPC e la Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana per una delle più importanti scoperte archeologiche subacquee degli ultimi anni:al largo di Mazara del Vallo è stato individuato un relitto romano del II-I secolo a.C. pic.twitter.com/kiQjZ7HYoD— Alessandro Giuli (@AlessGiuli) August 8, 2026
Prevozio je većinom amfore tipa Dressel 1A, velike i cilindrične, koje su uglavnom služile za prijevoz vina.
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