VIDEO Kod Sicilije našli rimsku olupinu sa stotinama amfora

Olupinu, staru najmanje 2100 godina, talijanski ministar kulture Alessandro Giuli opisao je kao "jedno od najvažnijih nedavnih otkrića u podvodnoj arheologiji", a pronađena je pet kilometara od obale Mazara del Valla, na zapadu Sicilije.

Ronioci Odjela za zaštitu kulturne baštine policije u Palermu izvijestili su u subotu da su locirali brod, za koji se procjenjuje da potječe iz razdoblja između II. i I. stoljeća prije naše ere, na dubini od 46 metara, zahvaljujući dojavi ribara.

U objavi na Instagramu, praćenoj videozapisom otkrića, podvodni ribolovac Giacomo De Mola ispričao je kako je slučajno naišao na olupinu: "Vidljivost nije bila najbolja... Prišao sam bliže. I ostao bez daha. Pod mojim nogama nalazila se golema količina amfora."

Brod je bio dug 21 metar i širok šest metara, prema pisanju lokalnih medija.

Mi congratulo con l’Arma dei Carabinieri, con il Nucleo TPC e la Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana per una delle più importanti scoperte archeologiche subacquee degli ultimi anni:al largo di Mazara del Vallo è stato individuato un relitto romano del II-I secolo a.C. pic.twitter.com/kiQjZ7HYoD — Alessandro Giuli (@AlessGiuli) August 8, 2026

Prevozio je većinom amfore tipa Dressel 1A, velike i cilindrične, koje su uglavnom služile za prijevoz vina.