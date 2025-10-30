Vojska stiže na ulice u Novom Mestu uz policiju: 'Otklonit će mogućnost upadanja u kriminal'

Tajništvov Vijeća za nacionalnu sigurnost dalo je prijedlog o aktiviranju mješovitih patrola slovenske vojske i policije. Ovaj prijedlog izazvao je podijeljene reakcije unutar vladajuće koalicije, piše N1 Slovenija.

U stranci premijera Roberta Goloba, Pokretu Sloboda, ne dvoji se oko podrške. Socijalni demokrati (SD) su nakon također rasprave odlučili podržati mjeru, u Levici oštro upozoravaju na opasnost od militarizacije javnog prostora.

Ova je inicijativa potaknuta tragičnim događajem u Novom Mestu, u kojem je život izgubio ugostitelj Aleš Šutar (48), a predlaže se aktivacija članka 37. Zakona o obrani, prema kojem vojska može pomagati policiji u širem osiguranju državne granice, ali bez policijskih ovlasti.

Odluka Vlade očekuje se sljedeći tjedan. Plan predviđa da se dio policajaca s granice premjesti na šire područje Novog Mesta, dok bi njihova mjesta popunili vojnici, kojih, kako se navodi, ne bi bilo u romskim naseljima.

U Socijalnim demokratima odlučeno je da će njihovi ministri podržati prijedlog. Ta je odluka u skladu s ranijom najavom predsjednika stranke Matjaža Hana da će SD podržati sve zakone koji jačaju sigurnost u državi.

- Prijedlog za eventualnu aktivaciju 37. članka Zakona o obrani u danim se okolnostima čini razumljivim, a pritom će biti ključno osigurati jasne smjernice suradnje između policije i vojske te redovito izvještavanje o radu mješovitih patrola. Policija i vojska su u prošlosti već dokazale da znaju uspješno surađivati, a njihov rad mora biti adekvatno cijenjen i u materijalnom smislu - ističu u SD-u.

Iz Levice, najmanje stranke u vladajućoj koaliciji, stiže oštro protivljenje. Iako nisu izravno rekli kako će njihovi ministri glasati, iz priopćenja je jasno da prijedlog neće podržati. Smatraju da, iako je tragičan događaj u Novom Mestu sve potresao, odgovor države mora biti promišljen i u skladu s načelima pravne države.

- Prijedlog aktivacije 37. članka Zakona o obrani i uvođenje mješovitih patrola policije i vojske je mjera koja nadilazi uobičajene civilne sigurnosne zadaće i otvara opasan put u militarizaciju javnog prostora. U demokratskoj državi sigurnost ljudi ne osigurava vojna prisutnost na ulicama, već policija koja adekvatno i učinkovito obavlja svoj posao. Uz nju, tu je i preventivni rad u zajednicama te otklanjanje društvenih uzroka za upadanje u kriminal i nasilje - naveli su.

Upozoravaju i da brisanje granice između civilnih i vojnih ovlasti smanjuje transparentnost i povećava rizik od zlouporaba te stvara dojam izvanrednog stanja.

- Zadatak politike nije raspirivati strah. Zadatak politike je sprječavati nasilje, osiguravati sigurnost te se pobrinuti da policija obavlja svoj posao učinkovito i u granicama svoje misije - zaključili su iz Levice.