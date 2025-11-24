Obavijesti

BILI U ZATVORU MJESECIMA

Moskva: Mladi ulični glazbenici, zatvoreni zbog antikremaljskih pjesama, napustili su Rusiju

Piše HINA,
Foto: ANTON VAGANOV/REUTERS

Dvoje mladih uličnih glazbenika koji su bili zatvoreni više od mjesec dana u Rusiji zbog pjevanja pjesama protiv Kremlja napustili su zemlju nakon što su pušteni iz pritvora, prema izvješćima ruskih medija

Pjevačica Diana Loginova (18) i gitarist Alexander Orlov (22), koji pripadaju skupini Stoptime, privedeni su 15. listopada u središtu Sankt Peterburga nakon improvizirane ulične izvedbe popularne pjesme "Swan Lake Cooperative" prognanog ruskog repera Noize MC-a - glasnog kritičara Kremlja. Snimka njihove izvedbe postala je viralna na ruskim društvenim mrežama. Bubnjar Stoptimea, Vladislav Leontjev, također je uhićen.

Pozivajući se na izvore, peterburški list Fontanka izvijestio je da je Loginova napustila Rusiju nakon što je u nedjelju puštena iz pritvora. Drugi izvor rekao je dnevnom listu Kommersant da su i Loginova i Orlov sada izvan zemlje. 

Slučaj protiv glazbenog trija privukao je značajnu medijsku pozornost u Rusiji, gdje su javni izrazi neslaganja rijetki. Vlasti su pooštrile mjere protiv svakog protivljenja Kremlju otkako je Rusija počela rat u Ukrajini u veljači 2022.

Loginova, studentica glazbenog fakulteta, također je proglašena krivom za "diskreditiranje" ruske vojske i kažnjena s 379 dolara zbog pjevanja još jedne pjesme protiv Kremlja. Skupine za ljudska prava takva uhićenja nazivaju "vrtuljkom uhićenja" - višestruka uhićenja zbog manjih prekršaja, pri čemu se osumnjičenici ponovno pritvaraju svaki put kada se puste.

Loginova i Orlov izašli su iz pritvora u nedjelju nakon što su odslužili svoju posljednju kaznu, izvijestili su mediji iz Sankt Peterburga. Zaručili su se tijekom boravka u zatvoru, rekli su novinarima u listopadu.

Bubnjar Leontjev također je odslužio više kratkih kazni i pušten je ranije ovog mjeseca.

