U posljednje vrijeme aktualizirala se priča o potencijalnom ruskom napadu na NATO. Litva je pripremila planove za evakuaciju stanovništva u slučaju napada Rusije.

Prema analizi Instituta za proučavanje rata (ISW) od 16. rujna 2026., Rusija prema Europi već vodi širu, koordiniranu kampanju koja nadilazi rat u Ukrajini. Ona uključuje sabotaže kritične infrastrukture, kibernetičke napade, požare i napade na obrambenu industriju, pokušaje atentata, pritisak na NATO-ov zračni i pomorski prostor te druge kinetičke i nekinetičke aktivnosti.

Sada je stigla reakcija službene Moskve. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Rusija ne predstavlja prijetnju niti jednoj državi u Europi.

- Rusija ne predstavlja nikakvu prijetnju Francuskoj niti bilo kojoj europskoj državi. Predsjednik Putin to je više puta izjavio. Nemamo nikakve sporove s europskim državama koji bi mogli dovesti do ozbiljnih nesuglasica. Stoga Rusija ne predstavlja nikakvu prijetnju, Rusija nikome ne prijeti i nikoga ne ucjenjuje - rekao je Peskov usred 12. godine rata protiv Ukrajine.