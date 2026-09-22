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Moskva: Rusija nije prijetnja niti jednoj državi u Europi

Piše Filip Sulimanec,
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Moskva: Rusija nije prijetnja niti jednoj državi u Europi
Foto: Alexander Kazakov
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Nemamo nikakve sporove s europskim državama koji bi mogli dovesti do ozbiljnih nesuglasica, rekao je Peskov

U posljednje vrijeme aktualizirala se priča o potencijalnom ruskom napadu na NATO. Litva je pripremila planove za evakuaciju stanovništva u slučaju napada Rusije. 

Prema analizi Instituta za proučavanje rata (ISW) od 16. rujna 2026., Rusija prema Europi već vodi širu, koordiniranu kampanju koja nadilazi rat u Ukrajini. Ona uključuje sabotaže kritične infrastrukture, kibernetičke napade, požare i napade na obrambenu industriju, pokušaje atentata, pritisak na NATO-ov zračni i pomorski prostor te druge kinetičke i nekinetičke aktivnosti.

Sada je stigla reakcija službene Moskve. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Rusija ne predstavlja prijetnju niti jednoj državi u Europi.

LITVA PANIKA NA BALTIKU Pripremili planove za evakuaciju stanovništva zbog Rusije
PANIKA NA BALTIKU Pripremili planove za evakuaciju stanovništva zbog Rusije

 - Rusija ne predstavlja nikakvu prijetnju Francuskoj niti bilo kojoj europskoj državi. Predsjednik Putin to je više puta izjavio. Nemamo nikakve sporove s europskim državama koji bi mogli dovesti do ozbiljnih nesuglasica. Stoga Rusija ne predstavlja nikakvu prijetnju, Rusija nikome ne prijeti i nikoga ne ucjenjuje - rekao je Peskov usred 12. godine rata protiv Ukrajine.

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