PROTUZRAČNA OBRANA

Moskva tvrdi da je oborila 65 letjelica koje su išle iz Ukrajine

Piše HINA
Ruska protuzračna obrana oborila je 65 ukrajinskih dronova koji su letjeli prema Moskvi u subotu, rekao je gradonačelnik Sergej Sobjanin. Sobjanin je napisao na Telegramu da su dronovi presretani tijekom 11 sati, počevši od podneva. Guverner Brjanske regije na ukrajinskoj granici, Aleksandar Bogomaz, rekao je na Telegramu da su jedinice u njegovoj regiji oborile 128 dronova. Nije dao vremenski okvir.

Ukrajinske snage priopćile su ranije ovog tjedna da su pogodile ključnu tvornicu za proizvodnju projektilnih komponenti u Brjanskoj regiji. Bogomaz je rekao da je u tom napadu poginulo sedmero ljudi, ne navodeći što je pogođeno.

Po zadnjem izvješću ruskog ministarstva obrane, jedinice protuzračne obrane presrele su u subotu 280 ukrajinskih dronova u raznim dijelovima središnje i zapadne Rusije tijekom 10 sati, do 21 sat.

Navodi se da je među oborenima 47 dronova koji su ciljali Moskvu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

