OSUDILI NAPAD SAD-A

Moskva: Venezuela treba odrediti vlastitu sudbinu bez vanjskog uplitanja

Rusko ministarstvo vanjskih poslova u utorak je objavilo da pozdravlja imenovanje Delcy Rodriguez privremenom predsjednicom Venezuele, dodajući da Venezuelci trebaju sami odrediti svoju sudbinu bez vanjskog uplitanja

Svrgnuti venezuelski predsjednik Nicolas Maduro izjasnio se u ponedjeljak u New Yorku da nije kriv po optužbama za trgovanjem narkoticima nakon što su ga američke specijalne snage uhvatile u raciji. Operacija je uzburkala političku scenu u Caracasu, gdje se čelnici žurno pregrupiraju.

Moskovsko ministarstvo vanjskih poslova u izjavi je poručilo da pozdravlja napore venezuelskih vlasti u zaštiti svog suvereniteta i nacionalnih interesa.

Rusija je u subotu osudila napad SAD-a na Venezuelu i pozvala na sprečavanje eskalacije i pokušaj pronalaska rješenja diplomatskim putem. Istaknula je da su izgovori za tu akciju „neutemeljeni", podržavši zahtjev Venezuele i čelnika latinoameričkih zemalja da se hitno sastane Vijeće sigurnosti UN-a.

ŠALJE OŠTRE PRIJETNJE VIDEO Maduro danas ide pred suca, a Trump prijeti udarima ako Venezuela neće surađivati
VIDEO Maduro danas ide pred suca, a Trump prijeti udarima ako Venezuela neće surađivati

"U trenutačnoj situaciji važno je prije svega spriječiti daljnju eskalaciju i usredotočiti se na pronalaženje izlaza iz situacije putem dijaloga", pozvala je Moskva.

Dmitrij Medvedev, potpredsjednik ruskog Vijeća za nacionalnu sigurnost, rekao je u nedjelju da se Latinska Amerika smatra „dvorištem” Sjedinjenih Državama i da se čini da Trump želi kontrolu nad naftnim zalihama Venezuele, ocijenivši djelovanje američkog predsjednika Donalda Trumpa u Venezueli nezakonitim.

