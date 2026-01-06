Moskva: Venezuela treba odrediti vlastitu sudbinu bez vanjskog uplitanja

Svrgnuti venezuelski predsjednik Nicolas Maduro izjasnio se u ponedjeljak u New Yorku da nije kriv po optužbama za trgovanjem narkoticima nakon što su ga američke specijalne snage uhvatile u raciji. Operacija je uzburkala političku scenu u Caracasu, gdje se čelnici žurno pregrupiraju.

Moskovsko ministarstvo vanjskih poslova u izjavi je poručilo da pozdravlja napore venezuelskih vlasti u zaštiti svog suvereniteta i nacionalnih interesa.

Rusija je u subotu osudila napad SAD-a na Venezuelu i pozvala na sprečavanje eskalacije i pokušaj pronalaska rješenja diplomatskim putem. Istaknula je da su izgovori za tu akciju „neutemeljeni", podržavši zahtjev Venezuele i čelnika latinoameričkih zemalja da se hitno sastane Vijeće sigurnosti UN-a.

"U trenutačnoj situaciji važno je prije svega spriječiti daljnju eskalaciju i usredotočiti se na pronalaženje izlaza iz situacije putem dijaloga", pozvala je Moskva.

Dmitrij Medvedev, potpredsjednik ruskog Vijeća za nacionalnu sigurnost, rekao je u nedjelju da se Latinska Amerika smatra „dvorištem” Sjedinjenih Državama i da se čini da Trump želi kontrolu nad naftnim zalihama Venezuele, ocijenivši djelovanje američkog predsjednika Donalda Trumpa u Venezueli nezakonitim.