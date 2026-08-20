Most iz Sabora: Plenković se ne može oprati od ove izdaje...

Ne postoji sapun kojem Andrej Plenković može isprati izdaju. Ne postoji sapun, predsjednik Vlade imenovao Mikulića, postavio Vučković u nadzorni odbor HABOR-a koji je pogodovao ovoj ekipi. To je koruptivna mreža, poručio je u Hrvatskom saboru ispred Mosta zastupnik Marin Mileti. Dodao je i kako se premijer Andrej Plenković ne može oprati od izdaje.

Podsjetimo, u Hrvatskom saboru u tijeku je izvanredna sjednica Hrvatskog sabora sazvana na zahtjev predsjednika Republike zbog opasnog otpada u Gospiću. Zastupnik Nikola Grmoja je na konferenciji za medije izrazio zahvalnost ljudima koji su, kako kaže, mjesecima upozoravali na ovu katastrofu.

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- Da nije bilo njih koji su alarmirali našeg zastupnika mi ne bismo dana vrlo vjerojatno imali ovu izvanrednu sjednicu. Koliko je ama situacija izvanredna govori sama sjednica. Ti ljudi s terena su poniženi, prevareni, izdani. Prvi put kada se to dogodilo. Kada se opasni otpad odlagao u Lici gdje je otrovana hrvatska zemlja. Druga izdaja je bila kada su oni sami morali plaćati testove, dizati prosvjede. Treći put je bilo u Gospiću gdje im nije bilo dopušteno govoriti. Četvrta izdaja je danas kada se ovdje nije pojavio najodgovorniji, premijer Plenković - rekao je Grmoja. Dodao je i kako u ovom slučaju postoje tri solucije.

- Ako ništa nisu znali onda su nesposobni, ako su znali a bili nemoćni to pokazuje da Vladu nemamo, a ako su od ovoga financijski profitirali radi se o otvorenoj veleizdaji - rekao je Grmoja. Zastupnik Zvonimir Troskot upozorio je kako nisu samo vanjske firme sudjelovale u ovom kriminalu.

- Postoje hrvatske kompanije koje su dokazivo sudjelovale da bi iskopavali svoja skladišta kako bi ih oslobodili za daljnja poslovanja. Plus institucije. Znao je i Plenković. Znala je i Hrvatska gospodarska komora. Ako glavni državni odvjetnik izađe s državnoodvjetničkom odlukom a ne napravi istragu prema svima onda imamo ozbiljni problem. Most se neće dati uvući. Pokazujemo do kojih mjera ide hobotnica. Ako se to svede samo na Šinceka i vozače onda imamo ozbiljan problem - rekao je Troskot. Treba reći i kako je MOST burno reagirao na našu satiričnu naslovnicu kojom smo pozvali zastupnike da hitno riješe problem u Lici