Most napao Fuchsa: 'Zakonom pogoduje političkoj korupciji i guši akademske slobode'

Nezavisni saborski zastupnik Kluba Mosta Josip Jurčević izjavio je u četvrtak kako ministar znanosti Radovan Fuchs predloženim izmjenama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti provodi sustavno podvrgavanje akademskih institucija izvršnoj vlasti. Time se, poručio je na konferenciji za novinare, pogoduje političkoj korupciji koja "ubija hrvatsku budućnost". Istaknuo je kako danas završava javno savjetovanje o predloženim zakonskim izmjenama te upozorio da je riječ o nastavku politike koju Ministarstvo provodi već godinama.

''Sve to se događa u korist sustavne političke korupcije koja, kao što vidimo, ubija svaku hrvatsku budućnost'', kazao je Jurčević. Dodao je i kako je na to već krajem prošle godine upozoravao i Akademski sindikat naglasivši kako se prijedlogom zakona ukida sveučilišna autonomija i ograničavaju mnoge akademske slobode koje su ''već uspostavljene i opstaju niz stoljeća'' u civiliziranom svijetu, pa i Hrvatskoj.

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Pojasnio je i kako je Akademski sindikat predložio Ministarstvu cjeloviti zakon koji će, kazao je, na demokratski način urediti hrvatski akademski sustav, no nije bilo nikakvog odjeka. Jurčević je kazao i kako je ''prvi paket Fuchsovih zakona'', donesen 2022. bio ''proguran na neki način ispod radara javnosti'' te da je sabornica u tom trenutku bila prazna.

''Taj čin manipulacije ponavlja se i ovdje s ovim zakonom, što znači da je ovo javno savjetovanje maksimalno skraćeno na 15 dana, kad se upravo završava akademska godina, a najskandaloznije je da je taj važni zakon gurnut u žurnu proceduru", rekao je zastupnik.

Naglasio je kako je zakon trebao ići u redovitu proceduru i dva čitanja, da se "na temeljiti način akademska zajednica glede toga može očitovati''.

Osvrnuo se i na najavu predsjednika Zorana Milanovića da se ne namjerava kandidirati na idućim parlamentarnim izborima.

Možemo iz retorike koja je do sada korištena (zaključiti) da se ničega ne drži. Prema tome, to je jedan spin, kazao je Jurčević.