Most protiv spaljivanja otpada iz Gospića u našičkoj cementari: 'Slavonci ne smiju šutjeti...'

Stranka Most u srijedu se usprotivila planu Vlade da dio otpada iz Gospića spali u našičkoj cementari, a saborski zastupnik Marin Miletić ocijenio je kako Slavonci trebaju slijediti primjer građana Istre, koji su se javno usprotivili spaljivanju otpada u cementari Holcim. Miletić je na konferenciji za novinare ispred cementare tvrtke "Nexe" u Našicama podsjetio kako Vlada u Slavoniji i Istri planira spaljivati 650 tona otpada koji predstavlja neopasnim.

Upozorio je kako spaljivanje plastike može uzrokovati oslobađanje dioksina i furana te zatražio odgovore o tehnologiji i filtrima kojima raspolažu postrojenja određena za spaljivanje takvog materijala.

"Vlada govori o neopasnom otpadu, ali spaljivanjem plastike u zrak mogu dospjeti dioksini i furani, tvari povezane s ozbiljnim zdravstvenim rizicima. Javnost mora dobiti jasan odgovor ima li cementara u Našicama odgovarajuću tehnologiju i filtre koji mogu spriječiti njihovo ispuštanje“, rekao je Miletić.

Upozorio je i na pitanje zbrinjavanja pepela koji ostaje nakon spaljivanja, kao i na mogućnost njegove uporabe u proizvodnji cementa. Ako se koristi u cementu, a potom i u betonu za gradnju kuća i stanova, građani imaju pravo znati postoji li opasnost za njihovo zdravlje, kazao je Miletić.

Smatra da stanovnici Slavonije trebaju slijediti primjer građana Istre koji su se javno usprotivili spaljivanju otpada u cementari Holcim.

"Slavonci ne smiju šutjeti ni držati pognutu glavu. Otpad nisu proizveli Slavonci i ne postoji nijedan opravdan razlog da upravo oni snose posljedice djelovanja talijanske i hrvatske otpadne mafije te političkih odluka koje su joj to omogućile“, kazao je je zastupnik Mosta.

Predsjednik županijske organizacije Mosta Josip Skočibušić ocijenio je kako se ovdje radi o ilegalnom otpadu "koji je na sumnjiv način, uz djelovanje otpadne mafije, sprege s vlasti i asistenciju tadašnjeg glavnog državnog inspektora, odložen u Gospiću, a sada se želi prebaciti u Slavoniju i spaljivati u Našicama".

Izrazio je punu potporu stanovnicima Našica koji se protive takvom planu te pozvao slavonske zastupnike vladajuće većine da ga zaustave.

Predsjednik osječkog Mosta Viktor Škaro pozvao je sve saborske zastupnike koji su mandate osvojili u četvrtoj i petoj izbornoj jedinici, a danas čine dio vladajuće većine, da se jasno zauzmu za interese kraja iz kojeg dolaze.

"Posebno pozivamo potpredsjednika Vlade i ministra obrane Ivana Anušića, koji je na parlamentarnim izborima ostvario iznimno snažnu potporu birača, da svoj politički utjecaj iskoristi kako bi zaštitio Našice i cijelu Slavoniju", kazao je Škaro.