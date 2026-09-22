Most traži sazivanje hitne sjednice zbog otpada iz Gospića i cementare Nexe

Stranka Most pokrenula je inicijativu za sazivanje hitne sjednice osječko-baranjske Županijske skupštine, zbog odluke Vlade o zbrinjavanju otpada iz Gospića u cementari tvrtke "Nexe" u Našicama, izvijestili su u utorak iz te stranke.

Smatraju da Vladina odluka o dovoženju i spaljivanju otpada u cementari u Našicama traži ozbiljnu raspravu pred predstavničkim tijelom Osječko-baranjske županije, posebno zato što je odluka donesena bez prethodne rasprave sa županijom, gradom Našicama i građanima, navodi se u priopćenju Mosta Slavonija.

Traže da županica Nataša Tramišak i nadležna upravna tijela na sjednici podnesu izvješće o svim informacijama kojima raspolažu, te da se Skupština jasno očituje o upućivanju otpada iz Gospića na oporabu u cementaru "Nexe" u Našicama.

Smatraju da je potrebno i osnivanje radne skupine koja bi pratila kvalitetu zraka i gospodarenje otpadom na području Našica, te inzistiraju na kontinuiranom i javno dostupnom nadzoru svih relevantnih podataka.

Most je zahtjev poslao svim klubovima oporbenih vijećnika u Županijskoj skupštini te očekuju da će prikupiti potreban broj potpisa za sazivanje sjednice.

"Ne tražimo paniku, nego odgovornost, transparentnost i pravo građana da sudjeluju u odlukama koje se izravno tiču njihova okoliša i zdravlja. Upravo zato očekujemo da će oporbeni vijećnici podržati zahtjev i omogućiti da se o spaljivanju otpada u Našicama otvoreno raspravlja u Županijskoj skupštini“, poručili su.

Uprava tvrtke "Nexe" u ponedjeljak je izvijestila kako bi spaljivanje dijela neopasnog otpada iz Gospića u našičkoj cementari moglo započeti tijekom ovoga ili idućeg tjedna, nakon završetka svih potrebnih analiza, koje će biti gotove u srijedu.