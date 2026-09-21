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OVAJ ILI SLJEDEĆI TJEDAN

U Našicama će uskoro spaliti neopasni otpad iz Gospića: 'Pepeo se ugrađuje u klinker'

Piše HINA,
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U Našicama će uskoro spaliti neopasni otpad iz Gospića: 'Pepeo se ugrađuje u klinker'
Gospić: Silos i mjesto gdje je odložen otrovni i opasni otpad | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Opasni otpad neće biti utovaren u kamione i dovezen u našičku cementaru

Spaljivanje dijela neopasnog otpada iz Gospića u našičkoj cementari "Nexe" moglo bi započeti tijekom ovoga ili idućeg tjedna, nakon završetka svih potrebnih analiza, a tvrtka neće preuzimati i dovoziti opasni otpad, izvijestila je u ponedjeljak uprava "Nexe".

Nakon sastanka sa županijskim čelnicima predsjednik Uprave tvrtke "Nexe" Josip Ergović izjavio je kako će u cementari biti spremni za početak spaljivanja nakon dovršenih analiza, koje će biti gotove u srijedu. 

Rano je reći hoće li to biti u četvrtak, petak ili slijedeći tjedan, ali znat ćete na vrijeme, kazao je Ergović novinarima, dodavši kako je u tijeku novo uzimanje uzoraka otpada iz Gospića, što će biti gotovo do srijede.

Opasni otpad neće biti utovaren u kamione i dovezen u našičku cementaru, ustvrdio je.

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Ergović navodi kako će kamioni s otpadom dolazit pojedinačno te će otpad izravno ići u proces spaljivanja, a procjenjuje se da bi sve količine mogle biti biti spaljene za manje od tri tjedna.

Pojasnio je kako spomenuti otpad "Ima nešto povećan udio klora, pa će u procesu spaljivanja zato biti doziran u manjim količinama, inače bi mogao biti zbrinut za tri do četiri dana".

Kazao je kako je cementna industrija već desetljećima jedna od najboljih spalionica. Temperatura u peći cementare su 1450 stupnjeva, a u plameniku u koji ide otpad i 2000 stupnjeva, pa zbog temperature sagorjevanja nema opasnih spojeva.

Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak kazala je kako tvrtka "Nexe" u svojim postupcima uobičajeno oporabljuje energetski koristan otpad za prozvodnju klinkera, materijala koji se koristi u građevinarstvu, te da se u cementari može spaliti samo ono što se može energetski oporabiti i što neće neće štetna svojstva po zdravlje i sigurnost ljudi.

Ističe kako je Županija dobila mišljenje i preporuke županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, koji preporuča da ne može biti deponiranja otpada iz Gospića, jer u sebi sadrži organski topivi ugljik, ali da to ne predstavlja prepreku za spaljivanje u cementari. 

"Stučne službe Zavoda izvijestile su nas da na temperaturi iznad 1100 stupnjeva topivi organski ugljik ne može opstati i stoga ne predstavlja nikakvu opasnost", izjavila je Tramišak.

Napomenula je da "Nexe" u Našice neće dovoziti otpad koji se ne može energetski oporabiti u cementari. Otpad će iz kamiona biti izravno upućen u spaljivanje, pa neće biti nikakvog skladištenja, a županija će nakon procesa spaljivanja zatražiti sve potrebne analize i mjerenja.

Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba ponovio je kako gradska uprava i "Nexe" neće ni pod kojim uvjetima dopustiti da se u Našicama događaju bilo koje radnje koje negativno utječu na okoliš i zdravlje građana. 

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