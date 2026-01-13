Obavijesti

News

Komentari 0
VIŠE VREMENA ZA OBITELJ

Most traži smanjenje radnog vremena s osam na šest sati

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Most traži smanjenje radnog vremena s osam na šest sati
Split: Ante Kujundžić održao konferenciju za medije | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Mostov prijedlog temelji se na izmjenama triju ključnih zakona kako bi se šestosatni radni dan jasno definirao, pravno zaštitio i učinio nediskriminirajućim oblikom rada.

Admiral

Saborski zastupnik Mosta Ante Kujundžić rekao je u utorak kako ta stranka traži da se osmosatno radno vrijeme smanji na šest sati kako bi roditelji mogli više vremena provoditi s djecom, te da se to regulira zakonski.

"Djeca čiji roditelji rade, odrastaju bez roditelja, a to ima ozbiljne društvene posljedice," upozorio je Kujundžić na konferenciji za novinare. Objasnio je kako šestosatno radno vrijeme ne bi bilo obavezno nego dragovoljno.

"U brojnim sektorima kraće radno vrijeme daje iste ili bolje rezultate, uz manje stresa i manje bolovanja," kazao je. 

'POLITIČKI PORAZ' Grmoja žestoko udario po euru: 'Redovi za kovanice društvena sramota, država ponižava ljude'
Grmoja žestoko udario po euru: 'Redovi za kovanice društvena sramota, država ponižava ljude'

Mostov prijedlog temelji se na izmjenama triju ključnih zakona kako bi se šestosatni radni dan jasno definirao, pravno zaštitio i učinio nediskriminirajućim oblikom rada. "U Zakonu o radu, uz izmjene članka 61. koji uređuje puno i nepuno radno vrijeme, šestosatni radni dan definirao bi se kao poseban oblik rada s punom pravnom zaštitom, uz zabranu diskriminacije radnika u plaći, napredovanju i povratku na puno radno vrijeme, kao i uz zajamčenu povratnost kako roditelji ne bi trajno ispali s tržišta rada", pojasnio je 'mostovac'.

Istodobno, kaže, predlažu izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju, prema kojima bi se radnicima koji rade šest sati dnevno, uz ugovor na neodređeno vrijeme i minimalni prag plaće, priznao puni mirovinski staž, dok bi razliku doprinosa preuzela država, čime se roditelji ne bi kažnjavali u mirovini zbog skrbi za dijete. Prijedlog uključuje i izmjene Zakona o doprinosima, kojima bi se redefinirale osnovice i stope doprinosa te dodatno rasteretili poslodavci koji omogućuju šestosatni radni dan, uz porezne poticaje privatnom sektoru.

"Šestosatni radni dan mora postati pravno zaštićena opcija, a kod djece prisutni roditelj strateški su interes Republike Hrvatske", ustvrdio je  Kujundžić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kako je Benčić kupila stan od 115 kvadrata za 304.000 eura? Ovako je vlasnik spustio cijenu
NEKRETNINA U CENTRU

Kako je Benčić kupila stan od 115 kvadrata za 304.000 eura? Ovako je vlasnik spustio cijenu

Mnogi su ostali začuđeni cijenom od samo 2630 eura po kvadratu za stan u centru Zagreba. Tražena cijena za stan građen prije II. Svjetskog rata je bila 318.000 eura, a Benčić je pokušala srezati cijenu na ispod 300.000 €
DOZNAJEMO Holivudska glumica preselila se u Hrvatsku! Završila je na sudu. Evo zašto
OD LOS ANGELESA DO VARAŽDINA

DOZNAJEMO Holivudska glumica preselila se u Hrvatsku! Završila je na sudu. Evo zašto

Karijera joj je uzletjela, no 2018. godine je nestala. Sad je isplivalo da živi u selu kraj Varaždina, i ima problema sa Centrom za socijalnu skrb
Svećenik iz Vodica iznio brojke: Evo koliko je prikupljeno tijekom blagoslova domova
obišao više od 1.750 obitelji

Svećenik iz Vodica iznio brojke: Evo koliko je prikupljeno tijekom blagoslova domova

Župnik don Franjo Glasnović blagoslovio 1.750 obitelji u Vodicama, uz prikupljenih 45.190 eura priloga. Zatonska ulica vodi po broju obitelji, a susreti s vjernicima donijeli radost i nadu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026