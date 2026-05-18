Most traži uvođenje doživotnog zatvora za teška ubojstva

Predsjednik Mosta Nikola Grmoja najavio je u ponedjeljak da će njegova stranka uputiti izmjene Kaznenog zakona kojima će tražiti znatno strože kazne za najteža kaznena djela protiv života i tijela, uključujući mogućnost doživotnog zatvora po uzoru na pojedine države Europske unije.

Grmoja je poručio i da hrvatsko pravosuđe mora poslati jasnu poruku da je ljudski život svetinja te da za posebno okrutna i teška ubojstva više ne smije biti blagih kazni.

„Slučaj iz Drniša ponovno je potresao cijelu Hrvatsku i otvorio pitanje koje više ne smijemo gurati pod tepih: koliko vrijedi ljudski život hrvatskom pravosuđu? Ne možemo se pomiriti s time da za najteže oblike ubojstava zakon danas predviđa minimalnu kaznu od samo 10 godina zatvora. To nije pravedno, nije odvraćajuće i nije poruka koju država treba slati“, istaknuo je Grmoja.

Most će stoga predložiti izmjene članka 46. Kaznenog zakona kako bi se uredio institut dugotrajnog zatvora, odnosno kao doživotni zatvor, uz mogućnost uvjetnog otpusta ili preispitivanja kazne nakon određenog razdoblja. Predložit će i izmjene odredbi koje uređuju kazneno djelo teškog ubojstva tako da minimalna kazna više ne bude 10 godina zatvora nego najmanje 30 ili doživotni zatvor, uz mogućnost uvjetnog otpusta.

Grmoja se osvrnuo i na reakcije ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića nakon zločina u Drnišu.

„Danas slušamo zgražanje ministra Božinovića i vladajućih, ali upravo je ova vlast propisala takav kazneni okvir i upravo su oni godinama odbijali ozbiljno otvoriti pitanje strožih kazni za najteža kaznena djela. Ne mogu se danas ponašati kao promatrači sustava za koji su sami odgovorni“, poručio je Grmoja.

Dodao je da država mora prestati slati "poruku blagosti" prema najtežim zločinima. "Postoje granice preko kojih uređeno društvo ne smije prijeći šutke, a namjerno i posebno okrutno oduzimanje ljudskog života upravo je ta crvena linija", zaključio je Grmoja.