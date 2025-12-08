Most traži: Zaustaviti spregu krupnog kapitala i politike koja šteti građanima Pule

Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić i koordinator Mosta Istre Ivan Vidović rekli su u ponedjeljak da se mora zaustaviti sprega krupnog kapitala i politike koja nanosi veliku štetu građanima Pule i poslali poruku javnosti o mogućim kaznenim djelima oko gradnje hotela Valkane. "Pulska vlast prihvatila je promjene urbanističkog plana, kojima je srpskom investitoru omogućeno povećanje kapaciteta hotela sa 170 na 360 kreveta. Cijeli projekt vodi SDP-ovac Stevan Muidža inače donator SDP-a i IDS-a," rekao je Marin Miletić na konferenciji za medije na pulskom Lungomaru.

Visoki upravni sud, istaknuo je, poništio je navedeni urbanistički plan zbog pogodovanja investitoru, moćnom i suspektnom srpskom kapitalu.

„SDP-ovci bježe od kamera, Peđa Grbin šuti, dok se devastira jedina veća zelena površina u Puli. Ovim putem tražim od glavnog državnog odvjetnika Turudića da sve pročešlja, da DORH pokrene izvide i zaustavi devastaciju prostora, ali i otimanje našeg blaga od čudnih investitora“, poručio je.

Ivan Vidović podsjetio je kako je Most Istre održao nekoliko konferencija za medije na tu temu, sudjelovao u akcijama koje su javnost upozorile na nezakonite i štetne radnje investitora.

"Most nije protiv poduzetnika, dapače, ali ne na uštrb naših obiteljskih gospodarstava i ne na način da se ne poštuju pozitivni zakonski propisi Republike Hrvatske. Suverenizam se ne pokazuje samo mahanjem zastava već i odgovornom politikama koje čuvaju naš prostor", poručio je Vidović.

Tvrtka Hotel Valkane d.o.o. objavila je u kolovozu da je dobila pravomoćnu građevinsku dozvolu za izgradnju hotela na Valkanama.