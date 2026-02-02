Most: Zagreb je glavni grad svih Hrvata. Ne može gradonačelnik odlučiti kako ćemo slaviti

Most je u ponedjeljak oštro osudio otkazivanje dočeka brončanih hrvatskih rukometaša u Zagrebu, prozvavši Hrvatski rukometni savez zbog ozbiljnih propusta u organizaciji te poručivši da su sportaši ostali bez slavlja zbog političkih i interesnih kalkulacija.

- Zagreb je glavni grad svih Hrvata i mjesto na kojem su se uvijek održavali najveći i najsvečaniji dočeci naših sportaša. Nitko, pa ni gradonačelnik Zagreba, nema pravo određivati kako će građani dočekati one koji su razveselili cijelu zemlju. Još je skandaloznije postavljati zabrane izvođačima koje sami sportaši žele na pozornici. Postavlja se jednostavno pitanje: tko bi i po kojoj osnovi mogao spriječiti Marka Perkovića Thompsona da se popne na binu ako ga pozovu upravo oni zbog kojih se doček i organizira - naglasili s u priopćenju.

Naglasili su kako Hrvatski rukometni savez uopće nije kontaktirao Thompsona, iako se znalo i moglo unaprijed planirati da su rukometaši realni kandidati za osvajanje medalje.

"Umjesto pripreme dostojnog dočeka u skladu sa željama igrača, dogovoren je program bez jedinog pjevača kojeg su rukometaši jasno željeli, a potom je doček u Zagrebu u potpunosti otkazan. Odgovornost za to snose čelni ljudi Saveza, na čelu sa Zoranom Gopcem", dodali su.

Istaknuli su kako dok se u Zagrebu nameću ideološke zabrane i pokušava politički kontrolirati slavlje sportaša, na nacionalnoj razini takvo stanje odgovara i Andreju Plenkoviću i HDZ-u

"Vrijeme je za jasno i glasno podizanje glasa protiv ovakvih postupaka i protiv politike podjela koju provode i Tomislav Tomašević i Andrej Plenković – svaki na svoj način, ali s istim učinkom. Dok jedni zabranama i ideološkim čistkama guše zajedništvo, drugi preko svojih ljudi u sportu manipuliraju nacionalnim uspjesima, a cijenu plaćaju naši pobjednički rukometaši i građani. U trenutku kada se cijeli svijet ubrzano mijenja, Hrvatskoj je više nego ikad potrebno jedinstvo, a ne političke igre, taštine i zabrane. Kad sportaši ujedinjuju naciju, političari bi se trebali maknuti u stranu i čestitati. Sve drugo je krađa tuđeg uspjeha, manipulacije uspjesima i sramota za one koji to čine", zaključili su.

HSLS: Sloboda okupljanja i izražavanja ne smije ovisiti o svjetonazoru gradske vlasti

Otkazivanje dočeka hrvatskih rukometaša zbog spora oko glazbenog izvođača, a ne sigurnosnih ili organizacijskih razloga, predstavlja opasan presedan i grubo zadiranje u slobodu javnog prostora, poručuju iz HSLS-a.

Upozoravaju da vlast mora biti neutralan jamac slobode, a ne arbitar svjetonazora te da sloboda izražavanja i okupljanja mora vrijediti jednako za sve, bez političke selekcije.

"Posebno je važno istaknuti da Grad Zagreb s pravom pruža institucionalnu i logističku podršku različitim javnim okupljanjima – od Povorke ponosa do Hoda za život i drugih skupova. Svi oni, bez obzira na razlike, imaju jednako ustavno pravo na javni prostor. No to pravo mora vrijediti jednako za sve", zaključili su iz HSLS-a.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomaševićrekao je sinoć da dočeka rukometnih reprezentativaca na Trgu bana Josipa Jelačića u ponedjeljak neće biti jer nisu mogli udovoljiti njihovom zahtjevu da se dogovorenim izvođačima mora priključiti i pjevač Marko Perković Thompson.