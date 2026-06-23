Mostar pod gustim dimom: Zrak vrlo nezdrav, građanima poručili da ne izlaze iz kuća

Prema IQAiru, mjerna stanica na kampusu Sveučilišta u Mostaru u središtu grada zabilježila je indeks onečišćenja zraka od 210, što se prema američkoj ljestvici svrstava u kategoriju vrlo nezdravog zraka. Glavni onečišćivač su sitne lebdeće čestice PM2.5. Riječ je o mikroskopskim česticama prašine, dima, čađe, pepela i drugih tvari koje ljudi udišu. Opasne su jer mogu prodrijeti duboko u pluća, a dio ih može prijeći i u krvotok.

Izrazito lošu kvalitetu zraka potvrđuju i podaci Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Zbog takvih vrijednosti boravak na otvorenom je rizičan i za zdrave osobe, osobito pri duljem izlaganju ili fizičkoj aktivnosti. Najugroženiji su djeca, stariji, trudnice te srčani i plućni bolesnici.

Grad Mostar proglasio je izvanredno stanje i izdao upozorenje građanima, posebno stanovnicima naselja uz deponiju. Upozoreno je na moguću pojavu pojačanih simptoma i pogoršanje bolesti kod osoba koje imaju bolesti srca i dišnih organa, poput astme, ali i na negativan utjecaj onečišćenja na ostale građane, osobito pri duljem boravku na otvorenom.

Požar od jučer gori na odlagalištu otpada, diže se gust dim i neugodan miris. Vatrogasci ga ne uspijevaju ugasiti jer je zahvatio duboke slojeve na odlagalištu otpada.