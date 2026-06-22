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ŠIRI SE CRNI DIM

Veliki požar kod Mostara, gori deponij: 'Ne izlazite iz kuća, zrak je opasan za zdravlje'

Piše HINA,
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Veliki požar kod Mostara, gori deponij: 'Ne izlazite iz kuća, zrak je opasan za zdravlje'
Mostar: Požar iznad Zalika još uvijek nije pod kontrolom, vatra se širi | Foto: Denis KapetanoviÄ /PIXSELL

Iz Grada Mostara upozorili su da na deponiji gore materijali u dubljim slojevima, pa se gusti dim s nezdravim česticama širi prema naseljima.

Zbog velikog požara na odlagalištu otpada kod Mostara, koji je zahvatio i službene prostorije te odlagalište guma, ozbiljno je ugrožena kvaliteta zraka pa su gradske službe izdale upozorenje građanima i preporučile im da izbjegavaju boravak na otvorenome. Požar od jutra gase mostarski gasitelji s više vozila, pripadnici Oružanih snaga BiH s cisternama, a u gašenje je iz zraka uključen i zrakoplov Air Tractor.

Iz Grada Mostara upozorili su da na deponiji gore materijali u dubljim slojevima, pa se gusti dim s nezdravim česticama širi prema naseljima. 

Građanima se preporučuje da ne izlaze ako ne moraju, da izbjegavaju sve aktivnosti na otvorenom u široj okolici deponije te da zatvore prozore i vrata na kućama i stanovima. Poseban oprez preporučen je tijekom noći i ujutro, kada se dim zbog vremenskih prilika spušta bliže tlu. 

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Građanima u blizini deponije preporučeno je i da ne koriste vodu iz otvorenih bunara i izvora dok nadležne sanitarne i epidemiološke službe ne potvrde da je sigurna za uporabu. 

Požar je izbio rano jutros. Tijekom dana proširio se na skladište i druge poslovne objekte na odlagalištu otpada. Zahvatio je i skladište sa starim gumama. Na požarištu su se čule i eksplozije, za koje lokalni mediji navode da potječu od plinskih boca.

Svi zaposlenici odlagališta otpada su evаkuirani. Na lice mjesta je stigao i gradonačelnik Mostara Mario Kordić, a federalno ministarstvo okoliša i turizma zatražilo je poduzimanje svih mjera kako bi se smanjile posljedice za ljude i okoliš.  

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