Božinović o Gospiću: Policijski rad doveo je do rezultata

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u nedjelju da je policija do prvih indicija o kriminalu povezanom s otpadom u Gospiću došla kroz jedno drugo kriminalističko istraživanje te poručio da je upravo policijski rad doveo do otkrivanja tog slučaja.

Upitan o svojoj izjavi da informacije SOA-e nisu stigle policiji, nego drugim institucijama, Božinović nije precizirao o kojim je institucijama riječ, rekavši da su svi koji su o tome bili pitani već dali odgovore.

„Kad je u pitanju rad policije sve je objašnjeno, dakle iz jednog drugog kriminalističkog istraživanja se došlo do prvih indicija za sve ovo što se kasnije razvilo u slučaju Gospića”, rekao je Božinović novinarima u Mariji Bistrici na 34. hodočašću Hrvatske vojske, policije i branitelja.

Naglasio je da je policijski rad doveo do rezultata te da se, kada je riječ o ostalim segmentima slučaja, treba dovršiti sanacija, zaštititi zdravlje ljudi i provesti promjene kojima će se unaprijediti sustav. Dodao je da policija i Državno odvjetništvo trebaju dovršiti postupanje kako bi slučaj dobio sudski epilog.

Na pitanje je li policija mogla ranije zaustaviti odlaganje opasnog otpada da je dobila informacije, Božinović je odgovorio da policija informacije mora dokazati.

"Policijski posao je da sve istraži, da prikupi dovoljan supstrat dokaza kako bi se to moglo koristiti, prije svega, odvjetništvu, a onda kasnije na sudu", rekao je.

Dodao je da je trebalo dokazati radi li se o zločinačkom udruženju, utvrditi njegovu međunarodnu dimenziju te je li otpad koji je bio deklariran kao neopasan zapravo bio opasan.

"To se sve u radu, u prikupljanju, u istraživanju dokazalo i nakon toga su se podigle i kaznene prijave i nadam se uskoro i optužnice", kazao je.

Na pitanje skrivaju li se od javnosti propusti institucija, Božinović je ponovio da su prve policijske indicije došle iz drugog slučaja te naglasio da indicije same po sebi nisu dovoljne za donošenje konačnih zaključaka.

"Indicija nije nešto na temelju čega policija i odvjetništvo mogu donijeti nekakve krajnje sudove ili meritorne odluke”, rekao je.

Upitan treba li se zbog slučaja otpada u Gospiću sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost, Božinović je odgovorio da se zna na koji se način Vijeće saziva i da to nije pitanje na koje on treba odgovoriti.

Istaknuo je pritom da se redovito kontroliraju voda i poljoprivredno zemljište te da dosadašnji nalazi pokazuju da je voda zdravstveno ispravna za korištenje i da poljoprivredna proizvodnja ne bi trebala biti ugrožena.