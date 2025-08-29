Obavijesti

'GOLEMI FINANCIJSKI GUBICI'

Mostovac Troskot kazneno je prijavio bivšu upravu HEP-a

Piše HINA,
Zagreb: Zvonimir Troskot podiže kaznenu prijavu protiv HEP-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Poručio je i da je kaznena prijava oblik zaštitne mjere, kako se u budućnosti ne bi ponavljale slične situacije...

Zastupnik Mosta Zvonimir Troskot podnio je kaznenu prijavu protiv bivše uprave HEP-a na čelu s Franom Barbarićem zbog ugovora o nabavi električne energije 2022. godine kojim je, kako kaže HEP oštećen za 120 milijuna eura. "Bivša uprava HEP-a potpisala je ugovore o nabavi električne energije bez zaštitne klauzule promjene cijene, čime je fiksirana cijena megavatsata sve do 2027. iako cijene na međunarodnim tržištima u međuvremenu padaju", izjavio je Troskot u petak na konferenciji za novinare ispred zgrade Hrvatske elektroprivrede.

Naglasio je da je u trenutku sklapanja ugovora cijena bila i do 160 eura po megavatsatu, dok se danas kreće između 70 i 80 eura, pa je HEP zbog takve odluke pretrpio goleme financijske gubitke.

CURENJE PODATAKA HEP-u kazna od 320.000 eura: Lozinke skoro 16.000 ljudi bile su izložene riziku od krađe
HEP-u kazna od 320.000 eura: Lozinke skoro 16.000 ljudi bile su izložene riziku od krađe

Mostov zastupnik tvrdi da se radi o presedanu jer nacionalne elektroprivrede u pravilu ne potpisuju dugoročne ugovore na pet godina, a posebno ne bez zaštitnih klauzula koje omogućuju usklađivanje cijene u slučaju pada na burzama.

Podsjetio je i na sličnu situaciju iz 2009. godine, kada je HEP bio oštećen u poslovnim aranžmanima s energetskim poduzetnikom Vukom Hamovićem, koji se, prema njegovim riječima, ponovno pojavljuje u ovim transakcijama.

Zagreb: Zvonimir Troskot podiže kaznenu prijavu protiv HEP-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Kaznena prijava, naveo je, odnosi se na tadašnjeg predsjednika Uprave Franu Barbarića, člana uprave Petra Sprčića, kao i na Šampića, također člana uprave, koji će, kaže, morati objasniti kako su odluke donesene.

VRIJEDI 70 mil. eura Kraj Benkovca se gradi najveća hrvatska sunčana elektrana Korlat, otvaraju je već 2026.
Kraj Benkovca se gradi najveća hrvatska sunčana elektrana Korlat, otvaraju je već 2026.

U prijavi se navodi i odgovornost Nadzornog odbora, jer prema statutu HEP-a takvi ugovori moraju biti predmet njegova odobrenja, a ono je izostalo. "Govorimo o jednoj desetini ukupnih gubitaka HEP-a, jer je Vlada u rujnu 2024. godine pokrila HEP-ove gubitke u iznosu od 1,3 milijarde eura", rekao je Troskot.

Dodao je da dio odgovornosti snosi i Vlada, jer u ključna državna poduzeća imenuje vršitelje dužnosti uprave na rok od šest mjeseci, što uprave čini ovisnima o političkoj volji i nesposobnima za dugoročno strateško planiranje.

MOSTOV ZASTUPNIK Troskot Karlovčanima: 'Okrenite leđa Plenkoviću...'
Troskot Karlovčanima: 'Okrenite leđa Plenkoviću...'

"Netko tko zna da mu mandat traje samo pola godine neće ulaziti u ozbiljne projekte poput izgradnje vlastitih proizvodnih kapaciteta, već će se oslanjati na ovakve nabave koje su štetne i za HEP i za državni proračun", naglasio je.

Poručio je i da je kaznena prijava oblik zaštitne mjere, kako se u budućnosti ne bi ponavljale slične situacije. "Građani financiraju i HEP i državni proračun, a ovakvim ugovorima njihovi se interesi izravno ugrožavaju. Naš je cilj spriječiti da se nacionalna strateška poduzeća vode arbitrarno, bez nadzora i odgovornosti, na štetu svih građana", rekao je.

