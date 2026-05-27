Motociklist (40) poginuo kod Čakovca! Pretjecao je traktor

U prometnoj nesreći u utoak popodne u Slakovcu kod Čakovca smrtno je stradao vozač motocikla (40), javila je međimurka policija. Promeetna nesreća se dogodila oko 14 sati i 25 minuta tako da je motociklist započeo pretjecanje traktora za kojega je važenje prometne dozvole isteklo kojim je upravljao vozač (40).

Motociklist je prešao na prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera, gdje je u kočenju i klizanju naletio na auto kojeg je iz suprotnog smjera vozila vozačica (54). Nakon udara motocikl se prevrnuo, dok je vozač motocikla udario u osobni automobil te pao na kolnik.



Na mjesto događaja prometne nesreće izašla je hitna medicinska pomoć te je konstatirana smrt vozača motocikla. Vozačica je vozilom hitne pomoći prevezena u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje joj je pružena liječnička pomoć, dok će se ozljede naknadno okvalificirati.





Motociklist je za vrijeme vožnje na glavi nosio zaštitnu kacigu. Očevid na mjestu događaja je obavila zamjenica županijske državne odvjetnice uz stručnu pomoć službenika prometne policije.



Zbog obavljanja očevida od 14,38 do 18,30 sati dionica županijske ceste na tom dijelu u mjestu Slakovec bila je zatvorena za sav promet koji se odvijao obilazno.