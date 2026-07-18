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Motociklist ozlijeđen u sudaru s autom u Karlovcu, u bolnici je

Piše Iva Tomas,
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Motociklist ozlijeđen u sudaru s autom u Karlovcu, u bolnici je
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Foto: Čitatelj 24sata
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Težina ozljeda motociklista nije poznata, kao ni okolnosti prometne nesreće

Motociklist je ozlijeđen u sudaru s automobilom karlovačkih tablica u subotu nešto prije 22 sata u Tušiloviću u Karlovcu, potvrdili su nam iz Policijske uprave karlovačke. Na mjestu događaja je policija i očevid je u tijeku.

Foto: Čitatelj 24sata
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Težina ozljeda motociklista nije poznata, kao ni okolnosti prometne nesreće.

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