Motociklist ozlijeđen u sudaru s autom u Karlovcu, u bolnici je

Motociklist je ozlijeđen u sudaru s automobilom karlovačkih tablica u subotu nešto prije 22 sata u Tušiloviću u Karlovcu, potvrdili su nam iz Policijske uprave karlovačke. Na mjestu događaja je policija i očevid je u tijeku.

Foto: Čitatelj 24sata

Težina ozljeda motociklista nije poznata, kao ni okolnosti prometne nesreće.