Težina ozljeda motociklista nije poznata, kao ni okolnosti prometne nesreće
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Motociklist ozlijeđen u sudaru s autom u Karlovcu, u bolnici je
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Motociklist je ozlijeđen u sudaru s automobilom karlovačkih tablica u subotu nešto prije 22 sata u Tušiloviću u Karlovcu, potvrdili su nam iz Policijske uprave karlovačke. Na mjestu događaja je policija i očevid je u tijeku.
Težina ozljeda motociklista nije poznata, kao ni okolnosti prometne nesreće.
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