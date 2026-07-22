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SUDAR S AUTOM

Motociklist poginuo kod Slunja

Piše HINA,
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Motociklist poginuo kod Slunja
Foto: PU zadarska
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Zbog nesreće je promet na toj dionici u obustavljen

U prometnoj nesreći koja se u srijedu dogodila oko 14.25 sati u naselju Točak, na području Slunja, smrtno je stradao vozač motocikla, izvijestila je karlovačka policija.

Prema prvim policijskim informacijama u nesreći su sudjelovali automobil i motocikl.

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Pojedinosti sudara zasad nisu poznate te slijedi policijski očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti ove prometne nesreće.

Zbog nesreće je promet na toj dionici u obustavljen, a vozila se preusmjeravaju obilazno preko Vojnića i Cetingrada.

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