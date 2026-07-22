Zbog nesreće je promet na toj dionici u obustavljen
SUDAR S AUTOM
Motociklist poginuo kod Slunja
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U prometnoj nesreći koja se u srijedu dogodila oko 14.25 sati u naselju Točak, na području Slunja, smrtno je stradao vozač motocikla, izvijestila je karlovačka policija.
Prema prvim policijskim informacijama u nesreći su sudjelovali automobil i motocikl.
Pojedinosti sudara zasad nisu poznate te slijedi policijski očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti ove prometne nesreće.
Zbog nesreće je promet na toj dionici u obustavljen, a vozila se preusmjeravaju obilazno preko Vojnića i Cetingrada.
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