Obavijesti

News

Komentari 1
CRNI VIKEND U HRVATSKOJ

Motociklist poginuo na A11: Prekinut promet prema Zagrebu

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
Motociklist poginuo na A11: Prekinut promet prema Zagrebu
Foto: GPMaljevac

Promet autocestom A11 od čvora Velika Gorica jug je obustavljen, a očevid je u tijeku

Jedan čovjek poginuo je u sudaru automobila i motocikla koji se u nedjelju dogodio na autocesti A11 u smjeru Zagreba, javljaju iz policije. Do nesreće je došlo oko 21.35 sati, a smrtno je stradao motociklist.

Promet autocestom A11 od čvora Velika Gorica jug je obustavljen. Očevid je u tijeku.

OČEVID U TIJEKU Četvero ljudi poginulo u teškoj prometnoj nesreći kod Virovitice
Četvero ljudi poginulo u teškoj prometnoj nesreći kod Virovitice

Riječ je o osmom poginulom u prometnoj nesreći tijekom ovog vikenda te četvrtom poginulom motociklistu.

Četvero ljudi poginulo je danas ranije tijekom dana u stravičnoj prometnoj nesreći kod Virovitice, a troje motociklista poginulo je u subotu na području Zadarske županije, jedan kod Masleničkog mosta, a dvoje u naselju Murvica.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Pijan sjeo na klupu u Zagrebu. Imao je eksploziv i dva oštra predmeta! Ljudi zvali policiju
STRAŠNE SCENE

Pijan sjeo na klupu u Zagrebu. Imao je eksploziv i dva oštra predmeta! Ljudi zvali policiju

Alkotestiran je te mu je izmjerena koncentracija alkohola od 2,14 g/kg u organizmu nakon čega je smješten u posebnu prostoriju do otrježnjenja...
FOTO DETALJI STRAVE Preminuo je prije nego li je helikopter za bolnicu uopće uspio poletjeti...
UŽAS U VIROVITICI

FOTO DETALJI STRAVE Preminuo je prije nego li je helikopter za bolnicu uopće uspio poletjeti...

Četvero je mrtvih. Dva automobila koja su sudjelovala u nesreći potpuno su smrskana. Jedan automobil od siline udara je završio na krovu...
PRIZORI UŽASA KOD VIROVITICE Četvero mrtvih u teškom sudaru
JEDAN ZAVRŠIO NA KROVU

PRIZORI UŽASA KOD VIROVITICE Četvero mrtvih u teškom sudaru

Strašna prometna nesreća koja se danas oko 12.25 sati dogodila na sjevernoj obilaznici Virovitice odnijela je četiri života, a fotografije s mjesta tragedije svjedoče o silini sudara

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026