Motociklist poginuo na A11: Prekinut promet prema Zagrebu

Jedan čovjek poginuo je u sudaru automobila i motocikla koji se u nedjelju dogodio na autocesti A11 u smjeru Zagreba, javljaju iz policije. Do nesreće je došlo oko 21.35 sati, a smrtno je stradao motociklist.

Promet autocestom A11 od čvora Velika Gorica jug je obustavljen. Očevid je u tijeku.

Riječ je o osmom poginulom u prometnoj nesreći tijekom ovog vikenda te četvrtom poginulom motociklistu.

Četvero ljudi poginulo je danas ranije tijekom dana u stravičnoj prometnoj nesreći kod Virovitice, a troje motociklista poginulo je u subotu na području Zadarske županije, jedan kod Masleničkog mosta, a dvoje u naselju Murvica.