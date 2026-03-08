Motorist (55) poginuo u nesreći u Zagorju: Vozio je bez kacige i vozačke, sudario se s autom

Policija je objavila detalje prometne nesreće u kojoj je u nedjelju oko 11 sati u mjestu Gornja Batina kod grada Zlatara poginuo motorist (55) nakon sudara s automobilom.

- Do prometne nesreće došlo je tako da se 55-godišnji hrvatski državljanin upravljajući motociklom kretao kolnikom navedene ceste iz smjera Zlatara u smjeru Belca. Dolaskom iz oštrijeg desnog, nepreglednog zavoja na blagoj uzbrdici, nije se kretao motociklom sredinom svoje obilježene prometne trake, već je prešao na lijevu prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera - navodi policija.

U tom je trenutku iz suprotnog smjera dolazio automobil 81-godišnjaka. Motorist je udario u auto i nakon toga pao na tlo.

- Utvrđeno je kako prilikom vožnje motociklist nije koristio zaštitnu kacigu te nije posjedovao vozačku dozvolu za upravljanje motociklom - dodaju iz policije.