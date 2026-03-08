Obavijesti

NIJE IMAO VOZAČKU, KACIGU...

Motorist (55) poginuo u nesreći u Zagorju: Vozio je bez kacige i vozačke, sudario se s autom

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Motorist (55) poginuo u nesreći u Zagorju: Vozio je bez kacige i vozačke, sudario se s autom
Foto: Ilustracija, Duško Jaramaz/Pixsell

Motorist je ušao u suprotni smjer u nepreglednom zavoju i udario u automobil 81-godišnjaka

Admiral

Policija je objavila detalje prometne nesreće u kojoj je u nedjelju oko 11 sati u mjestu Gornja Batina kod grada Zlatara poginuo motorist (55) nakon sudara s automobilom.

- Do prometne nesreće došlo je tako da se 55-godišnji hrvatski državljanin upravljajući motociklom kretao kolnikom navedene ceste iz smjera Zlatara u smjeru Belca. Dolaskom iz oštrijeg desnog, nepreglednog zavoja na blagoj uzbrdici, nije se kretao motociklom sredinom svoje obilježene prometne trake, već je prešao na lijevu prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera - navodi policija.

TRAMVAJ U DALMACIJI Dubrovčani su se s 'brzinom' svojih tramvaja šalili. Presudila je nesreća od prije 56 godina...
Dubrovčani su se s 'brzinom' svojih tramvaja šalili. Presudila je nesreća od prije 56 godina...

U tom je trenutku iz suprotnog smjera dolazio automobil 81-godišnjaka. Motorist je udario u auto i nakon toga pao na tlo.

- Utvrđeno je kako prilikom vožnje motociklist nije koristio zaštitnu kacigu te nije posjedovao vozačku dozvolu za upravljanje motociklom - dodaju iz policije.

