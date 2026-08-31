Obavijesti

News

Komentari 2
OZLJEDE OPASNE PO ŽIVOT

Motorist teško ozlijeđen u Dubrovniku: Pretjecao vozila preko pune crte i udario u bus

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Motorist teško ozlijeđen u Dubrovniku: Pretjecao vozila preko pune crte i udario u bus
Foto: ILUSTRACIJA - Armin Durgut/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Za vrijeme trajanja očevida promet na tom dijelu ceste bio je zatvoren za sav promet, a vozila su se preusmjeravala obilaznim pravcima.

Policija je objavila detalje prometne nesreće iz Dubrovnika u kojoj je jedan čovjek teže ozlijeđen, a dvoje još lakše ozlijeđeno.

- Do prometne nesreće je došlo kada je 31-godišnji motociklist, koji se kretao iz pravca Pila prema Boninovu, na nepreglednom dijelu ceste, preko pune uzdužne linije, pretjecao dva osobna vozila koja su se kretala ispred njega, i pri tom udario prednjim dijelom motocikla u prednji lijevi dio autobusa javnog gradskog prijevoza koje se kretalo iz suprotnog pravca.

PREVRTANJE TRAJEKTA Nakon tragedije kod Cipra: Uhićeni kapetan i sedmero članova posade, osam mrtvih
Nakon tragedije kod Cipra: Uhićeni kapetan i sedmero članova posade, osam mrtvih

Vozač zbog siline udarca pao na pod, nakon čega je zadobio ozljede opasne po život. Lakše tjelesne ozljede zadobili su 42-godišnji vozač autobusa i 66-godišnja putnica iz autobusa, državljanka Kanade.

Vozač nije imao položeni vozački ispit za motor.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Preminula Kristina Kovačević Hitrec, autorica 'Maminog bloga' i majka šestero djece
TUŽNA VIJEST

Preminula Kristina Kovačević Hitrec, autorica 'Maminog bloga' i majka šestero djece

U javnosti je privukla veliku pažnju otvorenim progovaranjem o temama majčinstva te obitelji...
Vučić o Thompsonu: 'Dođe na granicu sa Srbijom i pjeva: Stići će vas naša ruka, bando četnici'
THOMPSON U VUKOVARU

Vučić o Thompsonu: 'Dođe na granicu sa Srbijom i pjeva: Stići će vas naša ruka, bando četnici'

Srbijanski predsjednik rekao je i da nema potrebe slati prosvjedne note zbog takvih poruka, navodeći da bi ih, kada bi se reagiralo na svako takvo ponašanje u Hrvatskoj, trebalo slati "barem 12 puta dnevno".
Zbog virusa Zapadnog Nila 'Štampar' najavio hitne mjere uništavanja komaraca
ČETVERO NA LIJEČENJU

Zbog virusa Zapadnog Nila 'Štampar' najavio hitne mjere uništavanja komaraca

Na širem području pronalaska zaraženih ptica provodit će se uništavanje razvojnih oblika komaraca u vodama i svim potencijalnim leglima te suzbijanje odraslih, letećih komaraca

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026