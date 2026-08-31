Motorist teško ozlijeđen u Dubrovniku: Pretjecao vozila preko pune crte i udario u bus

Policija je objavila detalje prometne nesreće iz Dubrovnika u kojoj je jedan čovjek teže ozlijeđen, a dvoje još lakše ozlijeđeno.

- Do prometne nesreće je došlo kada je 31-godišnji motociklist, koji se kretao iz pravca Pila prema Boninovu, na nepreglednom dijelu ceste, preko pune uzdužne linije, pretjecao dva osobna vozila koja su se kretala ispred njega, i pri tom udario prednjim dijelom motocikla u prednji lijevi dio autobusa javnog gradskog prijevoza koje se kretalo iz suprotnog pravca.

Vozač zbog siline udarca pao na pod, nakon čega je zadobio ozljede opasne po život. Lakše tjelesne ozljede zadobili su 42-godišnji vozač autobusa i 66-godišnja putnica iz autobusa, državljanka Kanade.

Vozač nije imao položeni vozački ispit za motor.