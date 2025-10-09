Možemo ju uhljebio na 3600 eura. Ovo je funkcija za koju će jedina u državi primati plaću...

Ostaviti svoju istaknutu članicu na naknadi od 230 eura mjesečno ili je prebaciti na proračunsku plaću od 3600 eura? U zagrebačkom Možemo! su tu dilemu riješili izabravši opciju broj dva, pa će njihova Marina Ivandić postati profesionalna potpredsjednica Skupštine Grada Zagreba. Koja je razlika u dužnostima profesionalnog i običnog potpredsjednika Skupštine? Nema je. Osim u iznosu koji svaki mjesec sjeda na račun.

Po zakonu, Grad Zagreb jedini u Hrvatskoj ima mogućnost da je na punoj plaći predsjednik Skupštine i jedno od četvero potpredsjednika. Samo oni dobivaju plaću od svih zagrebačkih zastupnika u Skupštini, ali i od svih ostalih gradskih, županijskih i općinskih vijeća.

Profesionalni predsjednik Skupštine je SDP-ov Matej Mišić kojem nakon sniženja, plaća iznosi 4000 eura neto. U prošlom mandatu je njihov koalicijski partner Možemo imao potpredsjednika volontera, ali sada su odlučili promijeniti status svoje potpredsjednice Marine Ivandić (39). Sljedeći tjedan će izglasati da i ona prelazi u profesionalce, što je izazvalo zgražanje oporbe. Ivandić je članica upravnog odbora stranke, a u karijeri je bila zaposlena u sindikatima i u strankama Zagreb je naš i Možemo. S obzirom na godine staža, izračunali smo da bi joj mjesečna plaća trebala iznositi 3628 eura. S doprinosima i porezima je to mjesečni trošak za proračun 6600 eura, a godišnji je viši od 79.000 eura.

Što će raditi za te novce? Ovlasti predsjednika Skupštine su male, a potpredsjednika još manje. Potpredsjednici pomažu u radu predsjedniku Skupštine, zamjenjuju ga ako je zauzet i obavljaju poslove koje im on povjeri po njegovim uputama. To je sve što je propisano.

Iz Možemo su objasnili zašto su se odlučili na takav potez. Podsjećaju da su samo zadnja dva mandata nije postojao profesionalni potpredsjednik Skupštine, a dva prije toga su oni bili imenovani.

- Budući da smo nakon mandata oporavka ušli u mandat razvoja, smatramo da je moguće i potrebno i u Gradskoj skupštini stvoriti prostor za sustavnije informiranje i razgovor sa zainteresiranom javnošću i građanima o gradskim politikama koje su važne za razvoj grada te dodatno popularizirati djelovanje Gradske skupštine kao glavnog predstavničkog tijela u Gradu Zagrebu. Navedene aktivnosti uskoro ćemo najaviti u Gradskoj skupštini, a za njihovu provedbu potrebno je stvoriti i dodatan kapacitet budući da osim predsjednika Gradske skupštine svi drugi gradski zastupnici i zastupnice dužnost obavljaju volonterski premda se radi o drugom najvećem predstavničkom tijelu u Hrvatskoj – odgovorili su nam pisano iz stranke.

Kada je na profesionalnu dužnost ljetos bio imenovan Matej Mišić, i on nam je opravdao svoju plaću pojačanim radom s građanima. Nakon kritika, baš prošli mjesec je Mišiću srezana plaća za 200 eura, a smanjen je koeficijent i za profesionalnog potpredsjednika. Inače bi Ivandić imala i nešto višu plaću. Paralelno je podignuta plaća gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću i zamjenicima.

Upravo to kao paradoks možemo ističe Marija Selak Raspudić koja sa svojom strankom ima najviše oporbenih zastupnika.

- Na prošloj sjednici su digli plaću Tomaševiću i smanjili Mišiću obrazloživši to razlici u odgovornosti, odnosno da Mišić ima znatno manje posla. I sada tom čovjeku koji ima manje posla daju još jednu osobi na plaći. To je već bezobrazluk i trebali bi se zvati "Možemi se" jer su iskoristili priliku čim su mogli. A bit javne funkcije je da radiš za opće dobro, a za osobni interes – kaže Selak Raspudić.

Ona podsjeća da su ostali potpredsjednici volonteri s pravom na naknadu, a i svi zastupnici dobivaju tek naknadu oko 170 eura za svoj rad, pa jednostavno nije pošteno da sad još jedna osoba završi na plaći. Smatra i da su te naknade niske, ali nije, kaže, vidjela da je Možemo kao parlamentarna stranka pokrenuo izmjene zakona.

Mario Župan koji vodi klub zastupnika HDZ-a i Domovinskog pokreta ima dugački staž u Skupštini.

- Za takvo što nema potrebe jer već imamo na pozicija predsjednika Skupštine profesionalca . To je čisti klijentelizam ili si Možemo i SDP ne vjeruju međusobno iako se cijelo vrijeme pozivaju na transparentnost – kaže Župan.

Zastupnik Tomislav Jelić iz oporbenog kluba Jedino Hrvatska je još žešći u kritici.

- To najbolje svjedoči kako se u praksi provodi i što znači njihov slogan "kad se ne krade, ima novca za sve". Na sve moguće načine traže pipe iz kojih će izvući novac. Imam osjećaj da su ti politički subjekti u koje spadaju i možemovci ostali bez dotoka novca od Sorosa, pa su se sada jače prikrpali na proračune. Udruge povezane s njima su lani dobile 5,3 milijuna eura i tražit ćemo detaljna obrazloženja gdje je taj novac utrošen – kaže Jelić