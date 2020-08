Možemo: Obnovu Zagreba treba voditi jedna institucija

Centralnu instituciju bi po Tomaševiću trebale zajedno osnovati država, grad i druge županije, a sve državne i lokalne institucije dati svoje najbolje ljude u nju

<p>Platforma Možemo najavila je u četvrtak da će u Zakonu o obnovi Zagreba i okolice nakon potresa tražiti da se osnuje i obnovu vodi jedna centralna institucija, umjesto njih šest koliko ih je trenutno predviđeno, kako se odgovornost ne bi raspršila.</p><p>Saborski zastupnik i čelnik platforme Možemo <strong>Tomislav Tomašević</strong> rekao je na konferenciji za novinare ispred Vlade da su članovi platforme bili u Dubrovniku prošli tjedan da bi vidjeli kako se taj grad obnavljao i još se obnavlja nakon potresa.</p><p>Iz razgovora s čelnim ljudima dubovačkog Instituta za obnovu, Konzervatorskog ureda, ali i građanskih inicijativa, shvatili su, kaže, kako je u obnovi Zagreba najbolje imati jednu centralnu instituciju koja će voditi obnovu.</p><p>- Treba osnovati jednu centralnu instituciju koja će voditi obnovu, a to je po nama Zavod za obnovu Zagreba i okolice. Inače se odgovornost rasprši pa su svi odgovorni i na kraju zapravo nitko nije odgovoran za obnovu - rekao je Tomašević.</p><p>Podsjetio je da prijedlog zakona koji je prošao prvo čitanje predviđa šest institucija koje bi se bavile obnovom. Centralnu instituciju bi po njemu trebale zajedno osnovati država, grad i druge županije, a sve državne i lokalne institucije dati svoje najbolje ljude u nju.</p><p>Tomašević smatra da zakon o obnovi "više-manje" ide u dobrom smjeru, ali napominje da je iz prvog čitanja vidljivo da ima puno stvari koje treba unaprijediti, posebice vezano za socijalne kriterije, založno pravo te nejasan status ljudi koji su plaćali osiguranje od potresa.</p><p>Napomenuo je da su pismenim putem predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću uputili zahtjev da godišnji odmor završi 19. kolovoza kako bi se moglo početi raditi na drugom čitanju Zakona o obnovi Zagreba i okolice, no Sabor nakon stanke s radom kreće 2. rujna.</p><p>S obzirom da smatraju da je dovoljno tri tjedna da se pripremi konačan prijedlog zakona, od Vlade traže da na prvoj fizičkoj sjednici uputi konačni prijedlog u saborsku proceduru, odnosno drugo čitanje.</p><p>- Tako bismo imali dovoljno vremena proučiti konačnu verziju zakona, raspraviti je sa stručnim udruženjima, pripremiti amandmane kako bismo ga unaprijedili i kako bi što prije imali kvalitetan zakon - istaknuo je Tomašević.</p><p>Platforma Možemo očekuje i da se konačno razriješi status ljudi koji su u SD Cvjetno naselje, kao i onih koji imaju žute naljepnice i nemaju pravo na sufinanciranje najma zamjenskog stana. "Neprihvatljivo bi bilo da bilo tko od tih ljudi završi na ulici i krajnje je vrijeme da to Vlada zajedno s Gradom konačno riješi", poručio je.</p><p>Saborska zastupnica <strong>Sandra Benčić</strong> (platforma Možemo) najavila je da će tražiti da u zakon uđe da Zavod za obnovu bude centralno tijelo koje koordinira cijeli proces i da se sastoji od raznih struka te da ga imenuje Sabor, a ne Vlada.</p><p>Zahtijevat će da program mjera umjesto Vlade donosi taj Zavod te da daje prijedlog proračuna.</p><p>Vezano za nadzor nad potrošnjom sredstava, Benčić napominje da je ključno prevenirati koruptivne rizike. Stoga će zahtijevati da u zakon uđe definiranje neovisnog nadzornog tijela koje će u realnom vremenu objavljivati podatke o izvorima sredstava, javnim nabavama, pristiglim ponudama, broju ponuda, sklopljenim ugovorima i isplatama.</p><p>Osvrnula se na pitanje založnog prava, tj. činjenicu da se, prema onome kako je zakon sada formiran - država planira upisati kao vlasnik nekretnine ako vlasnik stana ne može plaćati svoj dio obnove.</p><p>Benčić ističe da je potreban drugi instrument za rješavanje tog problema jer prema onome što su im rekli u Dubrovniku - niije čak niti tehnički-pravno izvedivo, a u konačnici niti socijalno osjetljivo jer postoji dio sugrađana koji sami ne mogu plaćati obnovu.</p>