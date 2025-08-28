Obavijesti

PODRŽALI KNJIŽEVNIKA

Možemo!: Prijetnje Jergoviću su uvođenje fašističke retorike, a to je rezultat trenutne politike

Zagreb: Sandra Benčić o posjeti palestinske ministrice | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Čuli smo od zabranitelja čuli da je političko okruženje sada takvo da "mogu reagirati" te su eksplicitno zahvalili Plenkoviću, Jandrokoviću i Medvedu na stvaranju tog političkog okruženja, poručili su iz Možemo

Iz stranke Možemo! objavili su priopćenje nakon prijetnje koja je osvanula na fasadi zgrade u kojoj živi književnik, novinar i kolumnist 24sata i Expressa Miljenko Jergović. 

Pismo prenosimo u cijelosti.

"Prijetnje upućene piscu Miljenku Jergoviću predstavljaju opasan čin zastrašivanja i pokušaj uvođenja fašističke retorike “naša država – naša pravila” u javni prostor. Nedvosmisleno poručujemo: Hrvatska ne može biti zemlja u kojoj se pisce, novinare, umjetnike i građane obilježava i zastrašuje zbog njihovog mišljenja ili identiteta.

Jučer smo od zabranitelja čuli da je političko okruženje sada takvo da “mogu reagirati” te su eksplicitno zahvalili Andreju Plenkoviću, Gordanu Jandrokoviću i Tomi Medvedu na stvaranju tog političkog okruženja.  

Ova prijetnja je upravo rezultat tog političkog okruženja koje je dovelo do toga da smo u samo tjedan dana prešli od prijetnji nasiljem s ciljem otkazivanja kulturne manifestacije preko  prijetnji pojedinim osobama poput organizatora festivala u Benkovcu i sada, do prijetnji jednom od najpoznatijih hrvatskih pisaca.

Miljenku Jergoviću izražavamo svoju punu i nedvosmislenu podršku, ali i zahvalu što hrabro progovara ne samo o prijetnjama koje doživljava, nego i o okviru koji je do istih doveo. 

Svi slobodnomisleći građani, svi mi zajedno, moramo se oštro suprotstaviti nasilnicima, crnokošuljašima i HDZ-ovim zabraniteljima. Ovo je pitanje opstanka Republike Hrvatske kao demokratske države u kojoj svi imaju pravo na slobodu mišljenja, govora i kulturnog i umjetničkog izražavanja, bez straha od nasilja", poručuju iz Možemo.

