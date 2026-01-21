Možemo! traži ostavku Mandića u Karlovcu zbog zamućene vode

Nakon što je tvrtka Vodovod i kanalizacija objavila, temeljem analize, uzroke zamućenja vode za ljudsku potrošnju u Karlovcu, stranka Možemo! je u srijedu pozvala gradonačelnika Damira Mandića da podnese ostavku jer drže da "snosi punu političku, upravljačku i moralnu odgovornost".

"Cijelo vrijeme slušali smo neuvjerljiva objašnjenja, neistine i izmišljene uzroke", naveo je Možemo! podsjetivši na izjave odgovornih o uzrocima zamućenja za koje smatraju da se ne poklapaju s recentnim rezultatima po kojima su tri glavna uzroka – gubici u mreži koji iznose više od 60 posto, cijevi od lijevanoga željeza stare pola stoljeća i mangan s vodocrpilišta Gaza 1 koji stvara probleme spajajući se s klorom i hrđom.

"Godine nečinjenja, zatvaranja očiju pred činjenicama, stranačkog zapošljavanja, klijentelizma, ignoriranja upozorenja građana i struke, izostanka stručnog nadzora te prije svega 'peglanja' političke slike odgovornih, dovele su do današnjeg stanja, do zapuštene gradske tvrtke i devastirane vodovodne infrastrukture", ocjenjuje Možemo! koji u Gradskom vijeću Karlovca ima tri mandata.

Naglasili su i da su se trebale provoditi mjere i aktivnosti po Koncepcijskom rješenju vodoopskrbnog sustava Karlovca iz 2018., a umjesto toga, naveli su, smjenjivalo se direktore tvrtke Vodovod i kanalizacija, dok je "jedan čovjek cijelo to vrijeme bio i ostao konstanta".

"On je birao i postavljao vodstva tvrtke, tolerirao stranačko zapošljavanje, ignorirao upozorenja struke i građana te godinama javno poricao postojanje problema koje danas i službeni dokumenti potvrđuju", ustvrdio je karlovački Možemo! uz ocjenu da je ostavka gradonačelnika Mandića nužan korak "kako bi se zaustavila i jednom zauvijek prekinula spirala HDZ-ovog klijentelizma koja se godinama provodi na štetu zdravlja, sigurnosti i povjerenja građana".