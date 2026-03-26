Možemo! traži povjerenstvo za femicid, a desnica tvrdi: 'To je nemoguće za predvidjeti...'

Sabor će u petak očekuje se, glasati o prijedlogu 16 zastupnika, predlagatelja Možemo! da se osnuje saborsko povjerenstvo koje bi utvrđivalo propuste u sustavu zaštite žena od nasilja koje često rezultira femicidom. Samo je prošle godine ubijeno 19 žena, od kojih 15 od strane bliskih osoba, najčešće supružnika i partnera.

Femicid je, upozorava Možemo!, rodno uvjetovano nasilje, ubojstvo žene zato što je žena, a ne izolirani incidenti, kako se često želi prikazati. Smatraju da ga je moguće predvidjeti i spriječiti u slučajevima opetovanog obiteljskog nasilja, kod višestrukih prijava nasilnika, i da će žene više nasilje prijavljivati ako ne budu u strahu da ih sustav neće zaštititi.

Malo je vjerojatno, međutim, da će prijedlog biti i usvojen, budući da ga je odbila Vlada, kao i tri saborska odbora. Iako sva tri odbora vode oporbenjaci - Nikola Grmoja, Ivana Kekin i Marija Lugarić, većinu članova čine zastupnici vladajuće većine (HDZ i partneri). Vlada smatra da bi povjerenstvo zadiralo u kaznene postupke, i da je nedopustivo da donekle preuzme dužnost Državnog odvjetništva i suda.

"Ovo nas pitanje ne bi smjelo dijeliti jer je cilj zaštititi sve žene. Nasilje ne nastaje preko noći, nasilnik dugo kontrolira ženu, njen novac, telefon, prijeti joj i suicidom, oduzimanjem djece... Žena je u najvećem riziku da ju on ubije kad kaže da od njega odlazi, kazala je Ivana Kekin (Možemo!), kritizirajući opaske onih koji kažu da je "trebala otići od nasilnika". Dvije trećine femicida dogodi se u ženinu domu, istaknula je.

"Stotine, tisuće žena svakodnevno trpi nasilje, znajući da ih institucije neće zaštititi. Institucije nasilje ne prepoznaju, normaliziraju ga i toleriraju. Nama se redovito javljaju žene s djecom koje se boje da će im ona biti oduzeta, dodala je Kekin, napominjući kako živimo u patrijarhatu - većinu visokoobrazovanih u Hrvatskoj čine žene, a rijetke su na visokim funkcijama.

Kako je u ime Kluba zastupnika Možemo! kazala Draženka Polović, povjerenstvo bi trebalo ispitati i zašto broj ubojstava žena u Hrvatskoj raste dok broj ubojstava općenito pada. "Sustav moći pogoduje korupciji s jedne strane i potiče ideološki poredak u kojem je patrijarhat svet, poslušnost vrlina, a propitivanje grijeh. Najveća je prijetnja žena koja ne šuti i traži odgovornost institucija. Ona ruši i političko društveni model u kojem se moć dovodi u pitanje", kazala je zastupnica.

Desnica, s druge strane, ne vidi smisao u osnivanju povjerenstva, i ne razumije kako bi ono moglo predvidjeti i spriječiti femicid.

Krešimir Čabaj (DOMiNO) povjerenstvo je okarakterizirao kao "modernu inkviziciju" koja bi "procjenjivala kad će, tko i koga ubiti", što smatra nemogućim. Konstatirao je kako statistika pokazuje da 88 posto počinitelja nema kaznene prijave prema žrtvama. "Kako će se onda unaprijed znati da će počiniti zločin, zato smo protiv inicijative", kazao je. Marijana Puljak (Centar) odgovorila mu je podatkom da je velik broj ubojica bio ranije prijavljivan, sustav je imao njihove dosjee.

"Žene nisu stradale iz vedra neba već od ruke ljudi za koje je sustav znao da su nasilni, ali ih nije nadzirao. Neće se nikome 'čitati misli' nego će se procjenjivati rizik. Povjerenstvo je potrebno da sazna zašto se 'crvene zastavice', upozorenja, predugo ignoriraju. Ovo nije stav ideologije nego zaštite žena", kazala je Puljak. I Dalija Orešković je rekla kako je femicid predvidiv proces, u kojem izostanak reakcije nadležnih dovodi do neželjenih posljedica. "Predvidivo je, međutim, da će s ovakvim stavom vladajućih femicida biti i dalje", zaključila je.

Kako se navodi u prijedlogu za osnivanje povjerenstva, počinitelji su često višestruko prijavljivani za obiteljsko nasilje, imali su izrečene mjere opreza, žrtve su bile u kontaktu s insitucijama koje ih nisu uspjele zaštititi. Odgovornost se prečesto prebacuje na same žrtve, ili ih se izjednačava s nasilnikom.