Obavijesti

News

Komentari 0
SVAĐA OKO VODE

Možemo! traži smjenu, Mandić im uzvraća: 'Bave se političkim lešinarenjem i obmanjuju...'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Možemo! traži smjenu, Mandić im uzvraća: 'Bave se političkim lešinarenjem i obmanjuju...'
Zagreb : Održan drugi dan Urbanog foruma pod nazivom Perspektive održivih gradova | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Damir Mandić je ustvrdio da su činjenice oko problema s vodoopskrbom jasne i provjerljive i da je tvrtka Vodovod i kanalizacija (ViK) iznijela stvarno stanje sustava i uzroke zamućenja vode za ljudsku potrošnju te konkretna rješenja.

Admiral

Odgovarajući na poziv Možemo da podnese ostavku zbog odgovornosti za probleme Karlovčana s vodoopskrbom, gradonačelnik Damir Mandić (HDZ) optužio ih je u srijedu da svjesno obmanjuju javnost i bave se političkim lešinarenjem na temi koja izaziva zabrinutost.

Mandić je ustvrdio da su činjenice oko problema s vodoopskrbom jasne i provjerljive i da je tvrtka Vodovod i kanalizacija (ViK) iznijela stvarno stanje sustava i uzroke zamućenja vode za ljudsku potrošnju te konkretna rješenja.

STARE CIJEVI I VELIKI GUBICI Možemo! traži ostavku Mandića u Karlovcu zbog zamućene vode
Možemo! traži ostavku Mandića u Karlovcu zbog zamućene vode

ViK je nakon četveromjesečne analize utvrdio da su glavni uzroci gubici mreže koji iznose više od 60 posto, stare cijevi od lijevanoga željeza te mangan s vodocrpilišta Gaza 1 koji stvara zamućenja u spoju s klorom i hrđom.

"Problem mangana i stare infrastrukture nije nastao jučer niti je taj problem stvoren u ovom mandatu", rekao je Mandić i napomenuo da su neke vodovodne cijevi stare i stotinu godina.

UTVRDILA ANALIZA Cijevi stare 50 godina krive za zamućenu vodu u Karlovcu
Cijevi stare 50 godina krive za zamućenu vodu u Karlovcu

Naglasio je kako je proteklih godina zamijenjeno više od 50 kilometara vodovoda, započeta je modernizacija sustava i osigurana su ulaganja kakva Karlovac nije imao desetljećima.

"Razlika između nas i onih koji danas galame je jednostavna – mi taj problem rješavamo sustavno, tehnički i odgovorno. Oni ga koriste isključivo za političke napade", poručio je Mandić.

Ustvrdio je da su prozivke iz Možemo "posebno licemjerne" u vrijeme kada se provodi cjelovita modernizacija vodoopskrbe, uvode nova tehnološka rješenja i jasno komunicira što građani mogu očekivati i kada.

"Ne bježim od odgovornosti. Upravo suprotno. Odgovornost znači stati pred građane, reći istinu, priznati problem i pokazati rješenje. To smo i učinili", kaže Mandić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Božinović upozorava građane na novu prijevaru: Ne otvarajte poruke o resetiranju lozinki
KRAĐA PODATAKA

Božinović upozorava građane na novu prijevaru: Ne otvarajte poruke o resetiranju lozinki

Policija istražuje phishing napade na Facebooku i Instagramu, građane se navodi na lažne stranice radi krađe podataka
Trump u Davos, oni vamos! Der Leyen i Macron već su otišli, a iz Švicarske odlaze i drugi čelnici
PRATITE NA 24SATA

Trump u Davos, oni vamos! Der Leyen i Macron već su otišli, a iz Švicarske odlaze i drugi čelnici

Trump je misteriozno poručio da će svijet uskoro vidjeti koliko je daleko spreman ići po pitanju Grenlanda. U Kopenhagenu razmatraju o slanju još 1000 vojnika na arktički otok koji bi mogao promijeniti svijet
EKSKLUZIVNI VIDEO Pogledajte trenutak teške nesreće na Rebru
SNIMKA SUDARA

EKSKLUZIVNI VIDEO Pogledajte trenutak teške nesreće na Rebru

Prema snimci, vozač automobila je iz nepoznatog razloga skrenuo u traku za suprotni smjer. Prvo je odvalio retrovizor na taksi vozilu, da bi potom udario u auto iza njega

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026