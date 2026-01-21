Možemo! traži smjenu, Mandić im uzvraća: 'Bave se političkim lešinarenjem i obmanjuju...'

Odgovarajući na poziv Možemo da podnese ostavku zbog odgovornosti za probleme Karlovčana s vodoopskrbom, gradonačelnik Damir Mandić (HDZ) optužio ih je u srijedu da svjesno obmanjuju javnost i bave se političkim lešinarenjem na temi koja izaziva zabrinutost.

Mandić je ustvrdio da su činjenice oko problema s vodoopskrbom jasne i provjerljive i da je tvrtka Vodovod i kanalizacija (ViK) iznijela stvarno stanje sustava i uzroke zamućenja vode za ljudsku potrošnju te konkretna rješenja.

ViK je nakon četveromjesečne analize utvrdio da su glavni uzroci gubici mreže koji iznose više od 60 posto, stare cijevi od lijevanoga željeza te mangan s vodocrpilišta Gaza 1 koji stvara zamućenja u spoju s klorom i hrđom.

"Problem mangana i stare infrastrukture nije nastao jučer niti je taj problem stvoren u ovom mandatu", rekao je Mandić i napomenuo da su neke vodovodne cijevi stare i stotinu godina.

Naglasio je kako je proteklih godina zamijenjeno više od 50 kilometara vodovoda, započeta je modernizacija sustava i osigurana su ulaganja kakva Karlovac nije imao desetljećima.

"Razlika između nas i onih koji danas galame je jednostavna – mi taj problem rješavamo sustavno, tehnički i odgovorno. Oni ga koriste isključivo za političke napade", poručio je Mandić.

Ustvrdio je da su prozivke iz Možemo "posebno licemjerne" u vrijeme kada se provodi cjelovita modernizacija vodoopskrbe, uvode nova tehnološka rješenja i jasno komunicira što građani mogu očekivati i kada.

"Ne bježim od odgovornosti. Upravo suprotno. Odgovornost znači stati pred građane, reći istinu, priznati problem i pokazati rješenje. To smo i učinili", kaže Mandić.