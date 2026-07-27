Možemovci brzo odgovorili HDZ-u oko spremnika za otpad: Građani znaju tko ih je pljačkao

Zagrebački HDZ reagirao je u ponedjeljak na postavljanje spremnika za otpad na Trgu bana Jelačića nazivajući to grubom i neprihvatljivom urbanističkom intervencijom, ali i političkom devastacijom jednog od simbola hrvatske nacionalne povijesti.

Nakon prozivki iz HDZ-a stigla je i ekspresna reakcija iz Možemo!. Njihovu objavu prenosimo u cijelosti.

"HDZ je zadnji koji ikome može dijeliti lekcije o infrastrukturi za gospodarenje otpadom. U 5 godina koliko su haračili Zagrebom zajedno s Milanom Bandićem, nisu napravili apsolutno ništa za unaprjeđenje infrastrukture. Centar grada je bio Kantograd, s tisućama kontejnera na nogostupima koji su ometali prolaz i nagrđivali izgled grada. Nisu izgradili nijedan važan element sustava gospodarenja otpadom koji bi vodio zatvaranju Jakuševca. Ne samo da ih nisu izgradili, nego nisu ni pokrenuli procese koji bi vodili izgradnji centra za gospodarenje otpadom. To nije bilo slučajno – radili su to svjesno kako bi omogućili zaradu privatnicima.

Mi smo to promijenili i Zagrepčanima osiguravamo infrastrukturu koja Zagreb čini čišćim, ugodnijim i ljepšim:

- u centru grada ugradili smo podzemne spremnike na 66 lokacija (lokacija na početku Ilice je jedina moguća lokacija za podzemne spremnike u najužem centru grada, zbog podzemnih instalacija na ostalim mjestima i zato da stanari ne moraju hodati više od 200 metara do spremnika)

- za razliku od vremena HDZ-a, Trg bana Jelačića više ne služi za vašare sa šatorima i velikim kontejnerima za otpad

- po cijelom gradu postavljamo i polupodzemne spremnike za odvojeno prikupljeni otpad (zasad na 184 od planiranih 750 lokacija)

- napravili smo sve pripremne radnje za gradnju modernog centra za gospodarenje otpadom sa sortirnicom i kompostanom, čije će otvaranje kroz 2-3 godine omogućiti da konačno zatvorimo odlagalište Jakuševec

Zagrepčani dobro znaju tko ih je pljačkao i tko je svjesnim i ciljanim neradom omogućavao zaradu privatnicima, a tko radi na izgradnji cjelokupne i zaokružene infrastrukture koja će Zagreb kroz nekoliko godina učiniti potpuno premreženim podzemnim i polupodzemnim spremnicima, a Grad učiniti neovisnim od privatnika. Zato su nas, među ostalim, dva puta i izabrali da vodimo glavni grad Hrvatske i zato su HDZ-u i onemogućili pristup gradskom proračunu i odlučivanju o gospodarenju otpadom u Zagrebu."