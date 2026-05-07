Mračne tajne iz notesa bjegunca Pavleka: Laptop će mu 'češljati' 20 ljudi, a sve je pod šiframa...

Dobit ćeš sve liste, ali će sve liste dobiti i javnost. Ne mislim ti polagati račune, ali ti sad polažem račune i sve račune sam ja odobravao. Moj kompjutor ima 122.000 dokumenata, zato me prestanite gaziti i blatiti, rekao je Vedran Pavlek preko telefona predsjedniku Hrvatskog skijaškog saveza Mihi Glaviću.

Tako barem prenosi Jutarnji list koji je donio transkripte snimljenih razgovora sad posrnulog skijaškog menadžera Pavleka. Njega se tereti da je organizirao zločinačku organizaciju koja je 11 godina preko fiktivnih računa izvukla oko 30 milijuna eura iz HSS-a. I navodno nije stao samo na ovom upozorenju.

- Znači, ima unatrag 20 godina, a ja sam to šutio i čuvao i sebe. Unutar 20 godina sam ispostavio liste. 20 godina. Je l' me razumiješ - govorio je Pavlek u transkriptima Glaviću.

Nema službene informacije o Pavleku

To bi značilo da se u njegovu laptopu, eksternom disku, 10 USB-ova i crnoj knjižici koja se otvara uz pomoć šifre nalaze dokazi o krađi koja je trajala puno dulje nego što Uskok vjeruje. Uz to, u Hrvatsku je stiglo šest mobitela, 25 bankovnih kartica i čitač online bankovnih kartica, javlja Nova TV. Isti medij javlja da je Pavleku u Kazahstanu određen ekstradicijski pritvor te da se on na sudu u Almatiju protivio izručenju. Ministar Habijan kaže da Ministarstvo pravosuđa nema tu informaciju.

- Službene informacije, kao ministar pravosuđa, nemam. Ono što mogu reći, ako gledamo njihov pravni okvir, odnosno sam postupak i duljinu koliko će trajati njegov dolazak u Hrvatsku, ovisi o tome hoće li se protiviti izručenju ili neće. Što se tiče odluke o protivljenju, ako se protivi, tad je odluka po njihovim pozitivnim propisima na glavnom državnom odvjetniku u Kazahstanu. Ako bude odluka glavnog državnog odvjetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku od deset dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstanu i onda bi to trebala biti konačna odluka. To je procedura po kazahstanskom pravu - rekao je ministar Habijan.

Na Županijskom sudu u Zagrebu doznali smo da će oni dobiti informaciju o Pavleku tek kad on bude zaprimljen u Remetincu, a ako su informacije Nove TV točne, ima ih samo Uskok. I njima smo poslali upit, no do zaključka teksta nismo dobili odgovor. Otkad je lociran, u kontaktu smo s kolegama novinarima iz Kazahstana koji također ne mogu do informacija s njihovih sudova. Oko cijele priče kao da je napravljen sigurnosni koridor.

Posebna kutija, razbijanje šifri i mjeseci analize

Vratimo se na crnu knjižicu, laptop i mobitele. Kad ga je turska policija posjetila u luksuznom hotelu u Istanbulu 27. ožujka, oduzeli su mu sve navedeno. Pitanje je jesu li na laptopu i eksternom disku zaista dokumenti koje je spominjao Glaviću. Ako su na eksternom disku, istražitelji će ga morati pregledati. I sad dolazimo do tehničkih detalja forenzike. Prvi korak je osiguravanje diska. Forenzičari dokumentiraju stanje diska, zapisuju serijski broj, model, fotografiraju fizička oštećenja i okolnosti u kojima je pronađen. Disk se stavlja u antistatičku vrećicu kako bi se spriječila oštećenja. U svakodnevnoj upotrebi običan čovjek bi disk uz pomoć USB kabela spojio na laptop i pretraživao ga. No to tako forenzičari ne rade, kažu upućeni.

- Koristi se poseban uređaj, tzv. Write blocker, koji omogućuje pristup eksternom disku bez da računalo upisuje ikakve promjene u njega. I najmanji novi podatak, poput onoga kad je uređaj zadnje spojen ili nešto na njemu otvoreno, mogu ugroziti integritet podataka i dokaza. Ovaj uređaj sprečava da se to dogodi i datoteke na njemu postanu zapravo samo za čitanje, bez bilo kakvih drugih mogućnosti - govori jedan forenzičar.

Drugi naš izvor koji je prisustvovao nebrojenim pregledima mobitela i laptopa ispričao nam je kako se taj dio radi.

- Probijanje Pavlekova laptopa ovisit će o dva faktora: koliko jaku enkripciju ima i je li ga turska policija stavila u tzv. preservation mode, što je zapravo zasebna kutija. Ako ima prosječnu enkripciju, kakvu ima većina uređaja, i ako su ga u Turskoj stavili u preservation mode, istražiteljima treba od 15 do 20 dana da ga 'otvore'. Isto je s mobitelima. Ako ima pametne telefone s enkripcijom od četiri autentifikacijska faktora, istražiteljima treba oko 15 dana da iz njih sve izvuku. Ako ima enkripciju od šest ili sedam faktora, telefone će mu probijati godinama - govori naš izvor.

S obzirom na količinu uređaja i podataka, kad bi se 20 ljudi bavilo samo pripremom tog forenzičkog izvješća trajalo bi oko tri mjeseca. No tu su i drugi slučajevi pa je realnije da će cijela stvar trajati puno duže. A tu je nakon te analize i pregled materijala, dokumenata i poruka. Riječ je o 122.000 dokumenata samo u računalu. Neki izvori za 24sata tvrde da se ta brojka penje i na 180.000 dokumenata kad se pribroji crna bilježnica i eksterni disk. Pred dvojicom zamjenika iz Uskoka koji rade na slučaju je dug i težak posao, kao i pred vježbenicima koje će trebati kao ispomoć.

'Nikad se ne može izvući 100 posto...'

Prema svjedočanstvu Nenada Erora, Pavlek je imao nekoliko telefona, od kojih su neki stariji modeli. Nova TV javlja da je riječ o šest mobitela raznih marki. Stariji mobiteli su takozvani "dummy" mobiteli koji služe za pozive i poruke te se iz njih rijetko ima što izvući ako je obrisano. Upućeni u forenzičke analize uređaja kažu nam da se gotovo nikad ne može izvući 100 posto sadržaja, već 70 do 80 posto.

Istražili smo i kutije za čuvanje koje spominje naš izvor. To je zapravo Faradayev kavez u obliku čvrste kutije koja blokira WiFi, 4G, 5G, GSM, GPS i Bluetooth. Time se onemogućuje da se računalo izbriše ili nešto na njemu izmijeni na daljinu te da se softver u njemu sam od sebe nadograđuje. Drugim riječima, ako je u toj kutiji, istražitelji ga dobiju točno onakvog kakav je bio u trenutku kad ga je turska policija oduzela. Takve kutije imaju dva utora za ruke i kameru na sebi koje služe za pregled, jer se laptop ne vadi iz kutije sve do kraja forenzičkog pregleda. Te kutije su i skupe, na stranicama nekoliko proizvođača cijene se kreću od četiri do sedam tisuća dolara.

- Kad je u pitanju taj laptop, on je stigao diplomatskom poštom, koja je zaseban i poseban oblik 'pošte' koju nose članovi veleposlanstva. Kutije za preservation mode su izrazito skupe pa mogućnost istražitelja da izvuku papire ovisi i o tome je li ga Turska mogla poslati u Hrvatsku u takvoj jednoj kutiji - govori naš izvor.

Panika zbog 'hakera'

Pavlek je i na sjednici HSS-a upozorio da u laptopu ima 122.000 dokumenata. Zbog toga već tjednima kuloarima kruže razne priče o tome tko će biti sljedeći s lisicama na rukama. Tu je i nepotpisano pismo s opskurnih Facebook stranica koje spominje da su dokumente hakirali hakeri iz skupine Anonymus. Iako zvuči nevjerojatno, neki vrlo ozbiljni ljudi su u to povjerovali.Dvojica su zagrizla toliko da su zvali novinare i raspitivali se znaju li je li to istina. Kao da bi tu skupinu zanimala Hrvatska ili jedan Vedran Pavlek. Kako smo već pisali, na popisu nađenom kod Erora su navodno obitelj Kostelić osim majke, Bruno Kovačević, Mila Horvat, Siniša Krajač... No nije poznato zašto su na popisu, jesu li ikad dobili neki novac ni jesu li znali da su na popisu.

'Rekao bih mu da dođe u Hrvatsku'

Pričali smo i s nekolicinom odvjetnika. Jedan kaže da je za Pavleka najbolje da je sve dokumente obrisao i uništio uređaje.

- Ako ti dokumenti postoje, za njega je bolje da ih je obrisao. U tom slučaju, ako mu se dokaže krivnja, bit će osuđen na sedam do devet godina. I po Sanaderovu poučku, uz dobro vladanje, izaći kad odsluži dvije trećine kazne. No ako želi 'utopiti' još ljudi, pogotovo nekoga moćnijeg, bit ćemo svjedoci krvave borbe u Savezu i HOO-u - govori.

Drugi se s njim slažu, a svojim klijentima bi savjetovali da šute i ne protive se izručenju Hrvatskoj.

- Remetinec je bolji nego zatvor u Almatiju, to sigurno. Tu je i činjenica da ga u Hrvatskoj čeka rješenje o istražnom zatvoru na minimalno 30 dana. E sad, tih 30 dana nije počelo teći kad je uhićen u Kazahstanu, nego će početi teći tek kad bude smješten u Remetinec. To znači da će, ako se protivi izručenju i žali, prvo 40 dana biti u toj rupi u Almatiju i još barem 30 u Remetincu. To je već 70. Spominje se brojka od oko 100 svjedoka. Ako ih Uskok ispituje malo sporijim tempom, moguće je da se to produlji i nakon njegovih prvih 30 dana u Remetincu pa zatraže produljenje istražnog zatvora. Tu je i mogućnost da traže istražni zbog bijega, već je dokazao da može. Po meni je ovo bespotrebno produljenje agonije, ja bih mu savjetovao da se vrati i skrati si boravak u istražnom zatvoru u Kazahstanu - govori jedan odvjetnik.