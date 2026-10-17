Mračni dosje batinaša Torcide: Ovako ih sudovi puštaju, a onda se svi čude kad zazivaju Hitlera

Nakon sramotnih scena iz Splita jučer se oglasio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je prozvao sudove zbog njihove sporosti. Podsjetimo, uoči utakmice Hajduka i Ajaxa ulicama Splita prošla je povorka navijača koja je uzvikivala sramotne poruke. Najprije se skandiralo: “Gazi, gazi Židove”. Uslijedili su povici: “Ana Frank nije svetica. Ona je ku*va židovska”, “Auschwitz, Auschwitz” i “Ustaj, Adolfe”. Ulicama su se čule i parole: “Ajmo, ajmo, ustaše”, kao pjesma: “Visoke peći, potpaljujem ja, tri reda koksa, četiri Židova. Židov se dere...”.

- O tome što se dogodilo na ulicama Splita postoji vrlo širok konsenzus. Hajdemo vidjeti kao društvo hoćemo li biti, a nadam se da hoćemo, učinkoviti i vrlo brzo to sankcionirati. Ako su nam potrebne godine da bismo za neke stvari, koje su možda i na prvi pogled jasne, dočekali pravomoćnu odluku, onda to nije poruka koju želimo poslati - rekao je Božinović. Također je ocijenio i da bi brže sudske odluke mogle pridonijeti sprječavanju takvih incidenata.

- Da je u brojnim slučajevima ove godine - mislim da je bilo 150 prekršajnih prijava - sve presuđeno u kratkom vremenu, siguran sam da ovakve prizore ne bismo gledali ili bismo ih gledali u puno manjem broju i puno manjem intenzitetu od onoga koji nas je zgrozio - rekao je ministar. No, o tome kako splitski sud postupa s huliganima Express je pisao ljetos, kada je uhićena grupa Torcidaša koja je planirala napad na Hvaru. Četrnaest pripadnika Torcide, sedam drvenih palica, teleskopska palica, tri fantomke i organizirani dolazak gliserom na Hvar. Tako, prema sumnjama policije, izgleda akcija koja je trebala završiti napadom na dvojicu sezonskih radnika iz Srbije. Policija je skupinu zaustavila prije nego što je, prema navodima istrage, stigla do hotela u kojem su radnici bili smješteni. Unatoč pronađenim predmetima i sumnjama da je riječ o unaprijed organiziranom napadu, četvorica osumnjičenih nisu završila u istražnom zatvoru. Sudac istrage, a potom i izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Splitu procijenili su da su dovoljne mjere opreza, zabrana približavanja određenom području i obveza redovitog javljanja policiji. Obrazloženje suda bilo je da osumnjičenici nisu ranije pravomoćno osuđivani niti se protiv njih vode drugi kazneni postupci.

No podaci do kojih je došao Express pokazuju da su četvorica uhićenih, kao i preostalih deset muškaraca zatečenih u akciji na Hvaru, godinama prisutni u policijskim i pravosudnim evidencijama. Neki od njih iza sebe imaju niz prekršajnih prijava, pojedini su bili obuhvaćeni kaznenim prijavama, a jedan je zbog brutalnog huliganskog napada završio i pred pravosuđem Bosne i Hercegovine.

Kazneno su prijavljeni muškarac od 33, dvojica od 22 i jedan od 18 godina. Završili su kod istražnog suca Mile Rebića, koji ih je pustio na slobodu uz mjere opreza. Općinsko državno odvjetništvo u Splitu žalilo se na tu odluku, no izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Splitu odbilo je njihovu žalbu.

- Izvanraspravno vijeće utvrdilo je kako se opasnost od ponavljanja kaznenog djela može otkloniti mjerama opreza jer okrivljenici nisu ranije osuđivani te se protiv njih ne vodi drugi kazneni postupak - odgovorili su sa suda.

Međutim, podaci do kojih je došao Express pokazuju da su sva četvorica od ranije evidentirana u različitim postupcima te da su njihova imena dobro poznata policiji i pravosuđu. Najzvučnije ime među njima svakako je Splićanin I. B. (33). U Hrvatskoj je prekršajno kažnjen još 2019. zbog nošenja majice s uvredljivim natpisom, no puno ozbiljniji trag ostavio je u Bosni i Hercegovini. Početkom ove godine uhićen je nakon organiziranog napada na navijače Crvene zvezde kraj Međunarodne zračne luke Tuzla. Prema navodima tamošnjeg Tužiteljstva, skupina je organizirala zasjedu navijačima koji su se vraćali iz Švedske te ih napala drvenim palicama, metalnim šipkama i bakljama. Četiri osobe teško su ozlijeđene, među njima i policajac koji je pokušao spriječiti sukob. I. B. (33) je na slobodu pušten nakon uplate jamčevine od oko 4500 eura.

Drugi osumnjičenik, A.V. iz Staroga Grada, posljednjih godina više je puta prijavljivan zbog različitih prekršaja.

- Protiv okrivljenika A.V. donesena je presuda 3. svibnja 2022. kojom je proglašen krivim zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima te je kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 8000 kuna - rekli su nam sa suda.

Drugi slučaj za koji je A. V. kažnjen bio je u Rijeci, tamošnji sud također ga je proglasio krivim.

- Protiv njega vodio se prekršajni postupak zbog djela prekršaja iz Zakona o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima za koji prekršaj je kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 900 eura - odgovorio nam je sud.

Bio je prijavljen i zbog iscrtavanja grafita, no državno odvjetništvo tad je zaključilo kako ga nema svrhe dalje kazneno procesuirati.

A.H. također je bio prijavljen zbog grafita i oštećenja tuđe stvari. Četvrti iz ekipe je B.Đ., on je od 2020. do danas prijavljen čak 16 puta zbog počinjenja raznih prekršaja, a među okončanim postupcima protiv njega onaj je iz 2021., kad je dobio sudski ukor jer je kao maloljetnik narušavao javni red i mir vikom i razbijanjem boca.

Inače, po Kaznenom zakonu do tri godine zatvora mogu dobiti oni koji se planirano dogovore da počine kazneno djelo.

No priča ne staje na ovoj četvorici. I ostalih 10 torcidaša, koji su sudjelovali u akciji Hvar, također su, doznajemo, poznati našim pravosudnim tijelima. B.B. tako je navodno prijavljen devet puta, među ostalim, zbog unošenja pirotehnike na stadion, prijetnju nožem djelatnicima trgovine i nanošenja teške tjelesne ozljede. T.B. evidentiran je čak 12 puta, i to zbog napada na turiste iz Zagreba, unošenja droge i pirotehnike na stadion te kaznenog djela teške tjelesne ozljede. R.B. u različitim evidencijama je bio najmanje sedam puta. B.B. od 2025. do danas evidentiran je kao počinitelj dva prekršaja. P.K. prijavljivan je zbog napada na osobu koja je nosila Dinamovu majicu, vrijeđanja policajaca i posjedovanja droge. M.L. zbog pirotehnike i pokušaja ulaska na stadion s nevažećom ulaznicom. I.P. zbog višestrukih pokušaja unošenja pirotehnike. A.S. zbog desetak prekršaja, među kojima su vrijeđanje policije i narušavanje javnog reda i mira, dok je A.T. unazad četiri godine evidentiran kao počinitelj četiri prekršaja. G.V. unazad dvije godine prijavljen je za počinjenje sedam prekršaja. Izdvajaju se unošenje pirotehnike na stadion i verbalni napad na osobu koja je nosila Dinamovu majicu.