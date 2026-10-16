SLUGE ZLA Vlast i sudovi dopuštaju dvostruke konotacije, tolerira se huliganizam i nasilje

Četvrtak je u Splitu trebao biti nogometni praznik. Tisuće navijača Hajduka čekale su dugo iščekivanu nogometnu utakmicu s Ajaxom. Kako se utakmica približavala, temperatura u Splitu je doslovce rasla, a prema Poljudu slijevale su se kolone navijača. No umjesto nogometa i dobre atmosfere Split je postao pozornica sramotnih prizora. Ulice su odjekivale nacističkim i antisemitskim povicima, spominjali su se Adolf Hitler i Auschwitz, a nogometna utakmica i u konačnici pobjeda Hajduka pala je u drugi plan.Ž

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Pokretanje videa... VIDEO Prve snimke uhićenja zbog sramote u Splitu, jedan od torcidaša vikao: 'Leđa me bole' | Video: Dalmatinski portal

U Splitu su glavna tema, satima prije utakmice, bili navijački neredi. Dio sudionika tih incidenata bio je uhićen i odmah procesuiran.

Oko 16 sati nekoliko stotina Torcidaša okupilo se kraj plavoga stabla, ispred zgrade Fine. Ondje je počeo korteo koji će se pamtiti po porukama mržnje, a ne po podršci voljenom klubu. Najprije se skandiralo: “Gazi, gazi Židove”. Uslijedili su povici: “Ana Frank nije svetica. Ona je ku*va židovska”, “Auschwitz, Auschwitz” i “Ustaj, Adolfe”. Poruke koje su odjekivale splitskim ulicama nisu bile provokacija, nisu bile uobičajeno navijačko prepucavanje. Bile su to poruke mržnje, usmjerene prema Židovima, uz zazivanje nacističkog zločinačkog režima i jednog od najmračnijih poglavlja povijesti.

Hapšenja po Splitu

Nakon desetaka minuta takvog skandiranja, velika skupina krenula je prema Poljudu. I ondje se nastavilo s porukama koje su dodatno bacile ljagu na Split. Ulicama su se čule parole: “Ajmo, ajmo, ustaše”, kao pjesma: “Visoke peći, potpaljujem ja, tri reda koksa, četiri Židova. Židov se dere...”.

Na čelu povorke bio je performans koji je podsjetio na 1995. godinu, kad su pred susret Hajduka i Ajaxa navijači splitskog kluba također koristili Golf “jedinicu” i lijes s natpisom Ajax. Ovoga puta na starom Golfu bio je postavljen plavi lijes s imenom nizozemskog kluba, koji je nakon polaska skupine prema stadionu razbijen. No taj je prizor ostao u sjeni onoga što se istodobno događalo na ulicama. Huligani su se nakon povorke uputili i na stadion, gdje je utakmica zbog korištenja pirotehnike uskoro i prekinuta.

Jutro nakon utakmice, odnosno petak, donijelo je novu veliku policijsku akciju. Grad je i dalje bio pod snažnim policijskim nadzorom, a policajci su pregledavali snimke i tragali za osobama koje su sudjelovale u sramotnom korteu. Dok su se analizirali deseci i stotine videosnimki, počela su uhićenja onih za koje je utvrđeno da su uzvikivali sramotne poruke. Prema zadnjim informacijama iz policijskih krugova, identificirano je najmanje desetak osoba, uglavnom “žestokih” pripadnika Torcide, među kojima je bilo i onih koji su već ranije imali problema sa zakonom.

Snimke su postale ključni trag istražiteljima u pokušaju da se utvrdi tko je sudjelovao u povorci, tko je predvodio skandiranje i tko bi mogao snositi odgovornost za organizaciju. Splitska policija pozvala je i medije da joj dostave videosnimke i fotografije kortea kako bi kriminalističko istraživanje bilo što potpunije. Prema neslužbenim informacijama iz DORH-a, kazneni progon trebao bi obuhvatiti i najuže vodstvo Torcide koje je snimljeno tijekom događaja. Tijekom uhićenja u petak na Matejuški, jedan od navijača se više puta derao na policajce kako ga bole leđa.

Udar na vođe huligana

Svim uhićenima će policija u dogovoru s DORH-om na teret staviti kazneno djelo iz članka 325. Kaznenog zakona, koji se odnosi na javno poticanje na nasilje ili mržnju. Za takvo je djelo predviđena kazna zatvora do tri godine. Za organiziranje ili vođenje skupine od najmanje tri osobe radi javnog poticanja na mržnju propisana je kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora, dok je za sudjelovanje u takvoj skupini predviđena kazna do jedne godine. Procedura nalaže da se nakon uhićenja i kriminalističke obrade osumnjičeni dovode sucu istrage, koji odlučuje o eventualnom istražnom zatvoru.

Također, policija je objavila da je samo tijekom osiguranja utakmice Hajduka i Ajaxa privedeno 28 domaćih navijača. Među razlozima su bili posjedovanje pirotehničkih sredstava, fantomki, štitnika za zube i rukavica s bandažom, kao i drugi prekršaji te preventivna postupanja. Tijekom dva dana, uključujući dan utakmice, splitskoj policiji pomagale su kolege iz drugih županija, a ukupno je privedeno oko 150 navijača zbog sumnje na različita prekršajna i kaznena djela.

Ni sam susret nije prošao bez prekida. Desetak minuta prije kraja Torcida je bakljama i pirotehnikom zaustavila utakmicu na više od deset minuta, pa je prijetio i njezin prekid. Nakon završetka susreta razilaženje gledatelja proteklo je uredno, a policija je obavila pratnju gostujućih navijača i momčadi. Dodatni incidenti nisu zabilježeni. Oštre osude svega što se događalo u Splitu stigle su i iz pravosudnih krugova. Odvjetnik Anto Nobilo dan nakon incidenta ocijenio je da je riječ o “apsolutnoj sramoti”, odnosno kako ju je nazvao velikoj civilizacijskoj sramoti.

‘Velika sramota’

- To u Splitu je apsolutno kršenje zakona. Moramo djelovati, mora netko ozbiljno popričati s ljudima iz Torcide i tako djelovati preventivno. Treba biti rigoroznije kažnjavanje kako bi se to sve smirilo - rekao je Nobilo.

Istaknuo je i da pravosuđe sporo djeluje te da, prema njegovu mišljenju, policija ne prijavljuje navijače onoliko često koliko bi trebala.

- Uefa to radi drugačije i rigoroznije - rekao je odvjetnik Nobilo.

Odvjetnik Čedo Prodanović također je osudio sve što se događalo, upozorivši da država u jednom trenutku mora reagirati.

- Ovo je priča o ustašluku, to nije priča o navijačima koji ne podnose protivnički tim, to ima puno šire dimenzije. Moraju se naći oni koji su to organizirali i treba ih kazniti - poručio je Prodanović.