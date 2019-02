Mračni sljedbenici spremni su za ubijanja: 'Dok ne umremo...'

U zapuštenoj staroj zgradi u predgrađu Caracasa, naslijeđe Huga Chaveza, preminulog socijalističkog vođe Venezuele i dalje živi. Kip predsjednika odjevenog u vojničku uniformu stoji u kutu glavne prostorije kao da pozdravlja svakoga tko u nju uđe.

Poster s njegovom fotografijom u bojama venezuelske zastave zalijepljen je na trošnom zidu glavne prostorije njihovog štaba. U toj prostoriji, ispod Chaveza koji kao da ih promatra, pa makar s postera, Subero i njegovi ljudi provode sate i sate na sastancima.

Muškarac u kasnim četrdesetima koji se predstavlja kao Subero, i ne želi otkriti svoj pravi identitet, vođa je paramilitarne skupine posvećene baštini kontroverznog predsjednika Huga Chaveza.

Poveznica između Chaveza i Subera ide puno dublje od ideologije. Naime, umirovljeni časnik borio se u Chavezovim redovima 1992. godine u pokušaju vojnog puča i svrgavanja predsjednika Carlosa Andrésa Péreza. Pokušaj nije uspio, a Subero, Chavez i drugi njihovi suborci nekoliko su godina proveli u zatvoru, piše BBC.

Međutim, njegova odanost Chavezu ostala je nepoljuljana. Gotovo trideset godina kasnije, Subero je na čelu skupine 'Colectivos', u prijevodu Kolektiv, koji sebe doživljavaju kao nastavljače Chavezove revolucije i pristaše su predsjednika Nicolasa Madura čija se pozicija opasno ljulja.

Maduro se opire sve snažnijem pritisku da odstupi i prepusti vođenje države šefu opozicije Juanu Guaidóu koji je već proglašen privremenom predsjednikom te dobio podršku SAD i zemalja Europske unije. No Subero i mnogi drugi, spremni su ustati i boriti se za Madurov ostanak na vlasti.

- Borit ću se dok ne umrem - kazao je.

Kolektiv je nastao u godinama koje je obilježila Chavezova dominacija, a uz financijsku i logističku podršku Madurove vlasti proširio se u mnogim lokalnim zajednicama, pod krinkom socijalnih organizacija koje provode programe državne pomoći. Tako su stekli na tisuće članova diljem zemlje.

S druge strane, opozicija i mnoge humanitarne organizacije optužuju Kolektiv da se ponašaju kao paramilitarna organizacija koja često silom nameće kontrolu u lokalnim zajednicama i napada kritičare aktualne vlasti, prosvjednike i novinare, piše BBC.

Kako nezadovoljstvo Madurom raste, potpomognuto kolapsom gospodarstva, nestašicom hrane i raspadom zdravstvenog sustava, mnogi strahuju da bi jačanjem paramilitarnih skupina situacija u zemlji uskoro mogla eskalirati u otvoreni sukob i građanski rat.

Prošloga je mjeseca u samo tjedan dana ubijeno 40 ljudi, a za tolike smrti odgovorne su uglavnom organizacije i skupine koje podržavaju Madurov ostanak na vlasti.

Ako pitate Subera ili njegove pristaše, krizu u njegovoj zemlji izazvala je 'agresija stranih sila' - što je konstatacija kojom Maduro i njegovi saveznici opravdavaju kaos koji je zavladao u Venezueli. Na sve glasnija spominjanja vojne intervencije, Subaro, inače otac troje djece, nimalo ne dvoji što će napraviti u tom slučaju.

- Spreman sam i voljan ići u rat - izjavio je.

U susjednoj sobi uključen je stari televizor sa samo jednim kanalom - državnom televizijom koja veći dio programa posvećuje aktivnostima Madura i njegove vlasti.

At this time of aggression against Venezuela, I am grateful for the solidarity and support of the peoples and social movements of the world. We are fighting a battle with dignity, courage and national unity. Peace shall prevail! pic.twitter.com/NbbOEVmO15