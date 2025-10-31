Obavijesti

Mrak-Taritaš: 'Linč kojem je HDZ izložio Orešković je nedopustiv!'

Piše Veronika Miloševski,
Mrak-Taritaš: 'Linč kojem je HDZ izložio Orešković je nedopustiv!'
U svojoj Facebook objavi dodala je da je na čelu tog linča predsjednik Sabora Gordan Jandroković

Saborska zastupnica stranke GLAS Anka Mrak-Taritaš poručila je na Facebooku kako je "linč kojem je HDZ izložio Daliju Orešković nedopustiv i ne bi mu smjelo biti mjesta u političkom prostoru".

Podsjetimo, HDZ-ov saborski zastupnik Ante Deur kritizirao je zastupnicu Daliju Orešković zbog toga što je na društvenim mrežama "lajkala" komentar koji je nazvao Jeana-Michela Nicoliera "Plaćenikom kojeg je sramota spominjati".

SALVE KRITIKA HDZ-ovac prozvao Orešković: 'To što je ona učinila prelazi svaku granicu. Ovo je sramota'
HDZ-ovac prozvao Orešković: 'To što je ona učinila prelazi svaku granicu. Ovo je sramota'

- Moram komentirati nešto što me kao hrvatskog branitelja duboko potreslo. Navikli smo na monstruozne osjećaje zastupnice Orešković prema hrvatskoj državi i braniteljima, ali ovo što je učinila prelazi svaku granicu. Lajkala je komentar u kojem se francuskog dragovoljca, heroja Vukovara Jean-Michela Nicoliera, naziva ‘plaćenikom kojeg je sramota spominjati‘. Nakon 30 godina, njegova majka, brat i obitelj napokon su pronašli mir, zajedno s hrvatskim narodom - rekao je Deur.

PREPUCAVANJE Orešković odgovorila HDZ-ovcu na prozivke oko Jean-Michela: 'Ovo je njegova pokvarenost'
Orešković odgovorila HDZ-ovcu na prozivke oko Jean-Michela: 'Ovo je njegova pokvarenost'

Orešković je u četvrtak pojasnila kako je komentar "lajkala" jer se prvenstveno odnosi na Rudolfa Perešina te kako bi autoru dala do znanja da ga je pročitala. Mrak Taritaš naglasila je da su to vrlo ozbiljne stvari i na taj način crtati političkim protivnicima mete na čelu je nezamislivo dno.

- Da ne govorim da ovo koriste, po dobro prokušanoj metodi 'baci blato na drugog da se manje vidi kako si ti prljav', da bi prikrili svoje sramote i jad.  A da bude još gore, na čelu tog linča je nominalno drugi čovjek države i predsjednik Sabora Gordan Jandroković - poručila je.

