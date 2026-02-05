Mrak Taritaš: Treba odmah ukinuti porez na mirovine!

"Sada već bivši ministar financija najavio je da bi se porez na mirovine mogao ukinuti, ali tek od 1. siječnja 2027. godine. Zašto čekati još godinu dana? Mirovine se nepravedno oporezuju i to treba ukinuti odmah. Zato pozivamo novog ministra financija da ne čeka 2027. godinu, nego da odmah pokrene ukidanje poreza na mirovine i prestane s praksom kažnjavanja umirovljenika koji žele raditi”, kazala je u četvrtak na konferenciji za novinare saborska zastupnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš.

Prema važećem poreznom sustavu, naglašava, mirovina se u Hrvatskoj tretira kao dohodak i kao takva se oporezuje.

To je nepravedno i nelogično i zato su, podsjeća, prošlu jesen uputili u saborsku proceduru izmjene zakona kojima traže da se oporezivanje mirovina ukine jer mirovina nije dohodak, nego imovina i stečeno pravo, rezultat uplaćenih doprinosa tijekom cijelog radnog vijeka.

Upozorila je da svaki drugi umirovljenik u Hrvatskoj plaća porez na mirovinu, u prosjeku oko 30 eura mjesečno pa na godišnjoj razini država na taj način uzme oko 180 milijuna eura, i to upravo od ljudi koji, dodala je, imaju najmanje mogućnosti da taj teret podnesu.

"Drugim riječima, novac koji je već jednom oporezivan sada se oporezuje drugi put. Istovremeno, hrvatski umirovljenici žive najgore u EU. Prema nedavno objavljenom istraživanju koje je obuhvatilo članice EU te Srbiju i Crnu Goru, umirovljenicima u Hrvatskoj tako nedostaje čak 40 posto sredstava za osnovne potrebe, što nas je smjestilo na samo dno tablice”, ustvrdila je.

Istraživanje se temeljilo na podacima iz 2023. godine, u međuvremenu je prosječna mirovina porasla 109 eura, ali su porasli i troškovi života jer imamo i inflaciju među najvišima u EU, rekla je.

"Umirovljenicima se i, ako se odluče raditi, uzima pola mirovine. Dakle, umirovljenici koji se zaposle plaćaju porez na mirovinu jer se mirovina oporezuje, plaćaju porez na dohodak na plaću i još im se umanjuje mirovina. To baš izgleda kao namjerna kazna. Ili HDZ-ova Vlada smišljeno radi sve da osigura da umirovljenici ovise o mrvicama koje im oni otresu sa stola”, zaključila je Mrak Taritaš.

Predsjednik GLAS-a Stanko Borić upozorio je i na problematiku drugog mirovinskog stupa, iz kojeg oni koji odlaze u mirovinu, mogu dobiti samo 20 posto ukupne štednje.

"Taj novac novac je osobna imovina svakog građanina. Ne date li mu mogućnost da uzme taj novac primarnu korist od toga će imati mirovinska društva koja upravljaju tim sredstvima i za to uzimaju naknadu. Ljudima treba ostaviti mogućnost izbora. Tko želi ostaviti sredstva MOD-u, neka ostavi, ali onaj tko želi da njegova sredstva budu isplaćena odjednom, trebao bi imati tu mogućnost”, poručio je Borić.