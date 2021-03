Zastupnica Anka Mrak-Taritaš (Glas), kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba, izjavila je u četvrtak kako godinu dana od potresa u Zagrebu nema obnove, ali postoji stroj za maglu čije održavanje dnevno stoji oko tisuću i pol kuna.

„Svi koji se bave politikom znaju da se na nju često gleda kao na maglu, takav je slučaj u Zagrebu, koji već 20 godina živi u magli loše politike, a vrhunac smiješnih, a zapravo žalosnih simbola te magle je stroj za proizvodnju magle“, rekla je zastupnica i navela kako je Zagreb taj stroj platio više od 100 tisuća eura.

Stroj je, precizirala je u slobodnoj saborskoj raspravi, dio Spomenika domovini, koji se nalazi između KD Vatroslava Lisinskog i zgrade gradske uprave, ima sto mlaznica, što znači da je svaka stajala tisuću eura.

Postoji i ugovor za održavanje stroja koji iznosi oko 1.500 kuna dnevno i sve to u gradu koji će za četiri dana obilježiti prvu godišnjicu potresa, a zahvaljujući gradskoj upravi, još ni jedna cigla za obnovu nije pomaknuta, kazala je.

Iako ne spori potrebu obnove glavnog kolodvora u Osijeku, Domagoj Hajduković (SDP) upozorio je da se u isto vrijeme ukidaju željezničke linije, poput one na relaciji Osijek-Rijeka-Osijek, jedine koja izravno povezuje Slavoniju s morem.

Što će nam zgrada kolodvora, ako vlakova nema? zapitao se.

Zaštititi zdravlje ljudi u Dubravi pokraj Šibenika

Hrvoje Zekanović (HS) pozvao je Šibensko-kninsku županiju i Grad Šibenik te ostale institucije da zaštite građane i njihovo zdravlje u Dubravi pokraj Šibenika gdje „niče šuma dalekovoda“. Jako je blizu naselja i kuća, a poznato je da elektromagnetska zračenja izazivaju kancerogena oboljenja, kazao je i ponudio rješenje. Dalekovod može ići pod zemlju, tada je zračenje minimalizirano.

Daniel Spajić (DP) poziva novinare i nadležne institucije da ispitaju „kriminalne“ radnje u općini Gradina, „jednoj od najsiromašnijih u jednoj od najsiromašnijih županija“, Virovitičko-podravskoj.

„Nastala je kuga iseljavanja, a za to je odgovoran onaj tko 30 godina upravlja općinom, HDZ“, izjavio je nabrajajući niz projekata koji su „odrađeni netransparentno i višestruko preplaćeni“, do sanacije smetlišta i puteva, do izgradnja mrtvačnica.

IDS-ov Marin Lerotić tvrdi kako kod osnivanja Sveučilišta obrane i sigurnosti, koje se predlaže, vrijede jedna, a kad treba osnovati Medicinski fakultet u Puli, druga pravila. Nezadovoljan je „blokiranjem“ osnivanja tog fakulteta, iako je, kaže, sve odrađeno zakonski i po pravilima struke. Vladu poziva da uvede red u sustav.