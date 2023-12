Mrak Taritaš: Umjesto testova za hripavac, potrebna nam je booster doza za docjepljivanje

Saborska zastupnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš u ponedjeljak je upozorila da sada imamo već ozbiljnu epidemiju hripavca te je zapitala ministra Beroša i HZJZ zašto nisu na vrijeme kupili booster dozu za docjepljivanje umjesto što se masovno naručuju testovi za hripavac.

- Od početka jeseni bilježimo sve veći broj slučajeva hripavca i sad već imamo ozbiljnu epidemiju. Epidemiolozi i zaposlenici HZJZ-a ovih dana nam objašnjavaju da ovoliko slučajeva hripavca nismo imali od 1980. godine i da je uzrok najvjerojatnije kombinacija niske procijepljenosti i dvije godine posebnih mjera tijekom kojih su sve zarazne bolesti bile gotovo potpuno zaustavljene i nismo s njima uopće dolazili u doticaj. No, ono što nam ne govore je da to nije cijela istina i da je postojao, i još uvijek postoji, efikasan način zaustavljanja epidemije- upozorila je Mrak Taritaš na konferenciji za novinare.

Naime, pojašnjava, cjepivo protiv hripavca se dobiva u nekoliko doza, zadnja između 5. i 6. godine, pri čemu ne postoji pojedinačno cjepivo, nego samo u kombinaciji s cjepivom protiv tetanusa i difterije.

- Kako je činjenica da cjepivo protiv hripavaca počinje gubiti djelovanje nakon pet godina, a nakon 10 više uopće ne štiti, mnoge zemlje u rasporedu redovnog cijepljenja imaju booster dozu tog trovalentnog cjepiva između 11. i 15. godine. EU zemlje koje imaju docjepljivanje adolescenata su Austrija, Belgija, Češka, Francuska, Cipar, Estonija, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Norveška, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Švedska- istaknula je.

Unazad nekoliko godina, dodaje, sve više zemalja cijepi i trudnice jer su istraživanja pokazala da to osigurava vrlo učinkovitu zaštitu novorođenčadi.

Hrvatska, napominje, nije među tim zemljama, dapače, čak ni usred epidemije hripavca nikome nije palo na pamet da se i kod nas uvede ista praksa. Da stvar bude gora, upravo se ovih dana, negdje od početka školske godine, sve učenike osmih razreda cijepi dvovalentnim cjepivom protiv tetanusa i difterije, što znači da cjepivo protiv hripavca sad ne mogu više ni dobiti jer bi morali ponovno dobiti i cjepivo protiv tetanusa i difterije u kratkom roku, ustvrdila je.

Najlakše je za sve kriviti roditelje

- Moje pitanje Zavodu, s posebno ministru Berošu, koji se ni ne javlja na ovu temu, jer ga se valjda ne tiče, je zašto se ovako nonšalantno ponašamo prema epidemiji bolesti koja je u najmanju ruku izrazito neugodna, a za one najmanje potencijalno i smrtonosna. Najlakše je za sve kriviti roditelje koji nisu cijepili djecu i pametovati, a pritom ne poduzimati ništa. Čak ni ne nude roditeljima docjepljivanje kao opciju, ne obavještavaju ih da to postoji kao mogućnost. Pitanje je što čekamo, da prva beba umre od hripavca? Što ćemo onda? Tko će za to biti kriv- zapitala je.

Umjesto da smo reagirali na vrijeme, kupili cjepiva koliko je potrebno i sve između 11 i 18 godina docijepili, mi masovno naručujemo testove za hripavac na kojima će netko opet masno zaraditi, a na cjepivu koje je ovu epidemiju moglo spriječiti odlučili smo očito štedjeti, poručila je.

Ministra Beroša i odgovorne u Zavodu za javno zdravstvo pozvala je da građanima bez odgađanja daju sve informacije i objasne zašto nismo naručili dovoljno cjepiva i svu djecu cijepili booster dozom protiv hripavca.