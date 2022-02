Ustavni sud poručio je u utorak kako su Covid potvrde u javnom sektoru ustavne i zakonite. No, ukinuli su mjeru Stožera koja se odnosi na studente pa će oni moći na fakultete bez Covid potvrde.

Predsjednik saborskog odbora za pravosuđe Mišel Jakšić (SDP) rekao je u HTV-ovoj emisiji Otvoreno kako nije razočaran odlukom Ustavnog suda, jer nije ništa ni očekivao. Poručio je da Ustavni sud, u vrijeme kada je HDZ na vlasti, vrlo rijetko ruši odluke Vlade.

- Znamo kako se biraju suci Ustavnog suda, znamo s kim se druži u svoje privatno vrijeme predsjednik Ustavnog suda, imamo to dokumentirano - rekao je, no istaknuo i kako to nije ključna tema.

Jakšić: Vlada se ne zna nositi s izazovima

- Onoga trenutka kada je netko odlučio uzeti upravljač stuci i staviti ga u političke ruke, sve je otišlo u krivom smjeru - dodao je. Jakšić je poručio i kako je postotak procijepljenosti, u europskim okvirima, i dalje loše te da je Hrvatska u vrhu EU i svijeta po stopi smrtnosti.

Kao problem je naveo i pritisak na zdravstveni sustav te poručio kako ga sve to ne čudi jer se, tvrdi, Vlada ne zna nositi s izazovima koji su pred njom kao što su inflacija i afere s Državnim nekretninama, ali i obnova nakon potresa.

Anka Mrak Taritaš iz Kluba zastupnika Centra i Građansko-liberalnog saveza rekla je da nije očekivala da će odluka biti drugačija nego što je. Poručila je da Ustavni sud nikada nije ušao u meritum stvari, ali i da Hrvatska ima lošu kampanju što se tiče cijepljenja.

Istaknula je kako Hrvatska ima "veliki ekstremni broj mrtvih od korone" te da je od korone preminulo više ljudi nego u Domovinskom ratu. Dodala je da je uloga saborskih zastupnika da štite Ustav i ne dopuštaju da neke odluke budu donesene, a da na bilo koji način se može posumnjati da narušavaju ljudska prava.

Habijan: Most je kriv za situaciju s pandemijom u Hrvatskoj

Da je odluka Ustavnog suda bila očekivana smatra i Damir Habijan iz HDZ-a.

- Predsjednik Ustavnog suda obrazložio je vrlo jasno da je Nacionalni stožer civilne zaštite temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, ovlašten od Hrvatskog sabora donositi odluke. Te odluke su legitimne - rekao je i poručio kako se suci Ustavnog suda biraju dvotrećinskom većinom u Saboru te da je besmislena teza da se radi o "HDZ-ovom sudu".

Dodao je i kako se oporba nije htjela uključiti u rad glede pandemije na samom početku.

Prozvao je i MOST kao glavnog krivca za situaciju s pandemijom u Hrvatskoj zbog njihovih inicijativa.

- Mislim da su oni, po meni, glavni krivci upravo i za ovakvu situaciju, ali i za podjelu koja se događa u hrvatskom društvu. Dakle, namjerno potpirivanje određenih podjela u društvu, upravo kreće od Mosta koji je tu vidio da ušićari pokoji politički poen, a ja mislim da će im se to u konačnici obiti o glavu - rekao je.

Mrak Taritaš je rekla kako se Stožer u početku veličao, no da su građani vidjeli kako se politika miješala u njihove odluke. Jakšić se složio s njome i poručio kako se zbog pojedinih odluka, prvenstvenih onih oko samoizolacije, podrška istopila.

Habijan je istaknuo kako je oporba uvijek kontrirala odlukama Stožera te dodao da je Hrvatska imala najliberalnije mjere u odnosu na druge zemlje.

Palić: Odluka je očekivana

Doc. dr. sc. Mato Palić s Katedre ustavnog i europskog prava Pravnog fakulteta u Osijeku rekao je kako je odluka Ustavnog suda bila očekivana i pravno utemeljena.

- Sukladna je i ranijim odlukama Ustavnog suda kada je u pitanju ustavnost i zakonitost odluka vezano za upravljanjem epidemiološkom situacijom Nacionalnog stožera civilne zaštite - rekao je. Naglasio je kako je neprihvatljivo da se saborski zastupnici tako izražavaju prema sucima Ustavnog suda i narušavaju povjerenje javnosti prema tom tijelu.

Prim. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, dr. med., zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kazala je kako su COVID potvrde u javnom sektora vrlo konkretno pokazale veliki broj oboljelih u mjesecu studenom i prosincu prošle godine.

- Korištenje tih potvrda spasilo mnoge živote, jer se smanjilo širenje zaraze - rekla je. Dodala je kako je procijepljenost u državi mala, a smrtnost visoka. No, ističe kako su na to utjecale i kronične bolesti kao što je pretilost.