NEVJEROJATNO Glumio policajca i jurio Zagrebom: Pogledajte što su mu sve našli doma!

Muškarac (37) jurio je Zagrebom s upaljenim plavim rotirkama i prolazio kroz crvena svjetla, a kada ga je prava policija zaustavila, pokazao im je lažnu značku i iskaznicu. Policija je 37-godišnjaka uhitila u utorak, a pretragom njegova automobila i doma u Dugom Selu pronašla čitav niz predmeta kojima se predstavljao kao policajac, piše PU zagrebačka.

Foto: PU zagrebačka

- Naime, u subotu 26. rujna oko 13.20 u Zagrebu, policijski službenici Policijske uprave zagrebačke uočili su osobni automobil marke Ford zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao tada nepoznati muškarac, a koji se kretao kolnikom Slavonske avenije od zapada u smjeru istoka. Dolaskom do raskrižja s Čulinečkom cestom, ušao je u raskrižje na znak crvenog svijetla na semaforu za njegov smjer kretanja, bez smanjivanja brzine, te nastavio vožnju Slavonskom avenijom u smjeru istoka. Dolaskom do raskrižja s Ulicom III. Resnik, i ovaj put na znak crvenog svijetla na semaforu i bez smanjivanja brzine kretanja vozila, nastavio je vožnju Slavonskom avenijom u smjeru istoka - stoji u priopćenju.

Nakon što su policajci uočili vozača, pratili su ga i zaustavili, a vozač je pokazao lažnu značku, pravdajući se da žuri na intervenciju...



- Policijski službenici su ga uočili u navedenim prekršajima te su ga pratili i na siguran način po druge sudionike u prometu zaustavili te obavili nadzor vozila i vozača kojom prilikom su utvrdili da se radi o 37-godišnjaku te da je cijelo vrijeme upravljanja i kretanja vozilom, na navedenom vozilu imao upaljene plave svjetlosne znakove koje je imao ugrađene u vozilu. Daljnjom kontrolom 37-godišnjak je policijskom službeniku pokazao službenu značku nalik na značku kriminalističke policije te izjavio da žuri na intervenciju nakon čega je na ponovno traženje policijskog službenika istom predao svoje vjerodostojne osobne dokumente. Zbog počinjenih prekršaja prolaska kroz crveno svijetlo te zbog posjedovanja i korištenja uređaja za davanje posebnih svjetlosnih i zvučnih znakova, a koja se mogu ugrađivati i upotrebljavati samo na vozilima policije i vozilima s pravom prednosti prolaska, protiv osumnjičenog je podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu - piše policija dalje.

Foto: PU zagrebačka

Nakon provedenog prekršajnog postupka osumnjičeni je uhićen i priveden u službene prostorije zbog krivotvorenja isprave. Pretragom osobnog automobila policijski su službenici pronašli: dvije iskaznice nalik na policijske, jednu značku s natpisom kriminalistička policija, dva seta led bljeskalica, jednu „rotirku“ plave boje, 34 bjanko obavijesti o počinjenom prekršaju prometnih redarstava, tri ručne veze za komunikaciju, plastificirani natpis „POLICIJA“, dvije majice s natpisom „Policija“, jedan prsluk s natpisom „Kriminalistička policija“, jednu jaknu s natpisom „Policija“ i oznakama MUP-a RH, a koji predmeti nisu dio službene policijske odore niti opreme.

Osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava podnesena nadležnom državnom odvjetništvu, a kriminalističko istraživanje se nastavlja.